Apoyo de Segalmex es rebasado por los precios pagados en el mercado, considera la CCI

Claudio Flores Espina, dirigente estatal de la Central Campesina Independiente (CCI), consideró que el apoyo que Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) ofrece a a través de precios de garantía, “ha quedado” rebasado por el pago mayor que los productores reciben en el mercado libre.

Para este año, Segalmex estableció un costo de seis mil 805 pesos por tonelada de maíz, en beneficio de pequeños productores rurales con hasta cinco hectáreas de superficie de temporal, según la Reglas de Operación correspondientes a este año, establecidas por el gobierno federal.

En este momento no hay mucho maíz en existencia -refirió-; sin embargo, su valor en el mercado continúa en crecimiento, “por lo que el precio de garantía queda muy atrás, muy abajo”.

En este sentido, anotó que el costo de este grano básico es de alrededor de ocho mil pesos por tonelada, en promedio, y que en algunos casos lo pagan en ocho mil 500 pesos, en función de la negociación “que busque el productor para obtener un recurso mejor”.

Mientras que el precio de garantía fijado por el gobierno federal, a través de Segalmex, no supera los siete mil pesos por tonelada, “y eso no garantiza ganancia a los productores, por lo que la gente no va a querer vender a ese organismo sino encontrar un mejor pago”.

A la pregunta de si Segalmex ha significado un apoyo para los productores tlaxcaltecas, reiteró que se “ha quedado muy por debajo, se ha quedado totalmente rebasado el tema de esta institución”, acentuó el líder ceceista.

Añadió que el precio del trigo también está a la alza, pues a principios de año era de aproximadamente siete mil pesos, y subrayó que actualmente,”el poco que había ya lo comercializaron los agricultores”.

Por ello, insistió en que este es un año complicado e insistió en el llamado al gobierno estatal para que reconsidere la situación en este sector y le brinde respaldo a través de un presupuesto más fortalecido y un paquete tecnológico con mayor subsidio.

La administración federal actual creó el programa Segalmex cuya población potencial a atender es la de los pequeños y medianos productores rurales, a fin de garantizar el abasto de granos básicos y leche para la población mexicana.