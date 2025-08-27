Apoyan docentes de Desarrollo Humano a fortalecer vínculos familiares en las escuelas: UATx

La perspectiva de cuidados que impulsa la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano (FCDH) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), a través del Programa PyPU y el taller Arte, Ciencia y Diversión para después de la Escuela que fortalecen el vínculo con las familias y contribuye a la formación de jóvenes con valores, bajo una visión integral y humanista, llegó a la comunidad de la Secundaria Técnica número 36 de la ciudad de Tlaxcala.

Emilio Maceda Rodríguez y Eduardo Abedel Galindo Meneses, académicos de la Licenciatura en Ciencias de la Familia de la FCDH, compartieron con padres, madres y tutores el taller Cultivando límites y reglas desde el amor y la ternura, como parte del Programa de Integración de Alumnos de Nuevo Ingreso 2025.

A través de un diálogo cercano y dinámicas participativas, los especialistas brindaron herramientas para acompañar a los adolescentes en la transición de la niñez a la adolescencia, resaltando la importancia de establecer reglas y límites con amor y respeto, lo que generó gran interés y activa participación de la comunidad escolar.

Durante su estancia invitaron a la comunidad a integrarse a los servicios universitarios con perspectiva de cuidados mediante el Programa de Pequeñas y Pequeños Universitarios y el taller de Arte, Ciencias y Diversión para después de la Escuela, con sesiones quincenales para afianzar los lazos familiares.