Apoya el secretario Miguel Torruco la política turística del presidente municipal de Tlaxcala

El secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués adelantó que en breve visitará la capital de Tlaxcala para anunciar un paquete de acciones que favorezcan el arribo de paseantes.

Tal fue el compromiso del funcionario, tras conocer de voz del presidente municipal de Tlaxcala, Jorge Corichi, un resumen sobre el conjunto de trabajos realizados por el ayuntamiento para embellecer la ciudad y convertirla en un polo de desarrollo turístico a nivel regional.

“Recuperamos nuestro centro histórico, pintamos nuestras fachadas, hicimos una inversión importante, pintamos todos los inmuebles con la paleta de colores del INAH, hemos estado mejorando la joya de la ciudad. Nosotros nos propusimos ser Barrio Mágico”, planteó Corichi a Torruco.

El funcionario federal se mostró satisfecho de que el ayuntamiento de Tlaxcala, con el aval de la gobernadora Lorena Cuéllar, haya ingresado a la Sectur el expediente para ser declarado Barrio Mágico de México.

Corichi puntualizó que la administración municipal ha hecho lo que le corresponde: “Nosotros hicimos una inversión de aproximadamente 10 millones de pesos en pintura, recuperamos 720 inmuebles del centro histórico, hemos estado poniendo placas de código Braille, hemos estado mejorando el centro histórico retirando ya el 98 por ciento de anuncios publicitarios que incumplían con las normas del INAH, hasta pantallas luminosas tenían”, expuso.

El secretario Torruco se mostró interesado en acudir a Tlaxcala capital no solamente de visita, sino para presentar avances concretos y que “cuando vaya yo a una reunión, anunciemos capacitación y una serie de acciones en paquete”, dijo.

El presidente Corichi dejó en claro que el tema turístico es fundamental porque la Ciudad de Tlaxcala no tiene el desarrollo económico que todos quisiéramos “y además no tenemos más recursos como otras ciudades como petróleo, minas, playas. Nosotros no tenemos ello, pero sí hay –y usted conoce la ciudad– historia y cultura. El gobierno municipal que encabezo tiene esa meta, que la ciudad sea turística”.

El diálogo entre ambos personajes se desarrolló en el marco del Tianguis Turístico de México que se realiza en la capital del país.

Finalmente, el presidente Jorge Corichi consideró muy importante que los gobiernos municipal, estatal y federal continúen trabajando de manera coordinada a favor de las y los habitantes de Tlaxcala capital.