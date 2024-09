Apoya a la economía familiar el Programa de Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad

Para Arexi Liseth Ledezma Flores, la Secretaría de Bienestar cambió su vida; es madre de una pequeñita de 5 años de edad con hipotiroidismo y el apoyo con el que ha sido beneficiada, le ha permitido continuar con su cuidado y atención médica.

- Anuncio -

Originaria de la comunidad Vista Hermosa del municipio de Tlaxco, Arexi explicó que desde hace dos años su niña recibe pañales y terapias de rehabilitación física; apoyo que le ha traído grandes beneficios en su economía familiar, ya que su pequeña es una de las más de 42 mil 868 personas en el estado de Tlaxcala que presentan una discapacidad y que se encuentran en condición de pobreza multidimensional.

Explicó que su situación económica es complicada, ya que ella, como ama de casa, no ha logrado encontrar un trabajo estable que le permita cuidar a su hija y, a la vez, ella ayuda a su mami a la crianza de sus hermanas, por lo que su camino no ha sido fácil.

“He estado un poquito mal económicamente, la verdad es muy difícil conseguir trabajo, soy ama de casa, la verdad la que me apoya es mi mamá porque se me dificulta encontrar un empleo estable por los cuidados de mi niña, tengo que estar todo el tiempo con ella y el apoyo de los pañales es algo muy grande para mí económicamente”, destacó.

- Advertisement -

Por ello, Arexi Liseth se acercó a las autoridades de su municipio, quienes la canalizaron a la dependencia estatal para incorporarse al programa e inmediatamente su hija empezó a recibir terapias físicas y, posteriormente, el apoyo de pañales, ambos totalmente gratuitos.

“Me enteré aquí en el Bienestar cuando apenas empecé a venir y a las dos semanas empezaron entregar pañales; me preguntaron que si quería y les dije que sí, y ya fue como me los dieron, luego fue las terapias porque por su retraso no caminaba, no balbuceaba, le falta mucho desarrollo por su mismo hipotiroidismo; ahora es más inquieta y eso me hace muy feliz”, detalló.

Arexi reconoció que las rutinas del levantarse, asear a su hija, vestirla, ayudarla con sus alimentos, siguen siendo un reto constante, pero gracias a la Secretaría de Bienestar, a cargo de la presidenta honorífica, Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, y su titular María Estela Álvarez Corona, su hija ha salido adelante y confía que su futuro será mejor.

- Advertisement -

“Siento mucha felicidad de mi niña, logramos lo que queríamos, gracias a los chicos de la terapia que caminara y se los agradezco mucho. Mi sueño como mamá es verla triunfar y que no se detenga a ninguna oportunidad, que la siga”.

Al ver los grandes beneficios que le han traído, aprovechó para invitar a las mujeres que como ella se encuentran en una situación complicada, pues a ella y su hija le han ayudado mucho no solo en su independencia, sino también ha fortalecido la convivencia familiar y su desarrollo con el entorno.

El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Bienestar, seguirá extendiendo este programa en los 60 municipios del estado, para que las personas con discapacidad en zonas vulnerables tengan acceso a los apoyos que necesitan con ahorros económicos.

La Secretaría de Bienestar estatal fue creada como uno de los ejes pilares de la administración encabezada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para reducir la exclusión social, discriminación y pobreza en el estado.

Entre los programas que aplica esta dependencia destaca la entrega de “Ayudas Funcionales para Personas con Discapacidad”, que tiene como propósito promover la igualdad de oportunidades y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población que sufre alguna discapacidad permanente o temporal a través del ahorro familiar.