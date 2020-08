Baja a 650 pesos, la aportación voluntaria para inscripción y reinscripción en Cbtis y Cetis: Uemstis

Comités de padres de familia y directores de los seis planteles Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (Cbtis) y del Centro de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (Cetis) que operan en la entidad fijaron en 650 pesos el monto de la aportación voluntaria que deben hacer los padres de familia para la inscripción y reinscripción de sus hijos para el semestre que iniciará el próximo 21 de septiembre.

Dicha cantidad representa una reducción de entre el 50 y el 60 por ciento en comparación con los montos solicitados en semestres anteriores, informó el Vicente Munguía Carmona, comisionado responsable de la Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de Servicios (Uemstis) en Tlaxcala, quien advirtió que el reajuste ocasionará que se dejen de realizar inversiones y algunas actividades de mantenimiento de equipo y de instalaciones en los planteles.

En entrevista vía telefónica, recordó que este subsistema no cuenta con presupuesto estatal ni federal para gastos de operación, sino sólo recibe recursos del Capítulo 1000 para sueldos y salarios del personal y de ahí la importancia de las aportaciones voluntarias de los padres de familia para solventar los servicios de luz, agua potable, teléfono, vigilancia, además de trabajos de mantenimiento y adquisición de equipamiento e infraestructura.

La Uemstis en Tlaxcala coordina los planteles Cbtis 03, 61, 153, 154, 211 y 212 y el Cetis 132, donde son atendidos poco más de 13 mil alumnos. Hasta el semestre que comprendió los meses de febrero a julio, las aportaciones voluntarias solicitadas oscilaban entre los mil 350 y los mil 800 pesos, pero para el siguiente periodo que iniciará el próximo 21 de septiembre en la modalidad a distancia por la pandemia de Covid-19, los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) y los directores acordaron aplicar una cuota única para todos de 650 pesos.

“Esto no quiere decir que con esa cantidad operen los planteles, pues se está prescindiendo de muchos gastos operativos e incluso de inversiones, pues todos buscan la manera de conservar la estructura e infraestructura y en algunos casos se está prescindiendo de trabajos de mantenimiento y de equipos. En el semestre anterior prácticamente no se hicieron inversiones y, sobre todo, mejoras en los equipamientos y en la infraestructura porque no se contaba con los recursos para poder hacerlo”, expuso Munguía Carmona.

De hecho, recordó que el periodo académico anterior los planteles de este subsistema no registraron ingresos vía cuotas de cooperación, pues los CEAP no estaban constituidos formalmente y “no podíamos violentar lo que las leyes federales estipulan. Eso, desafortunadamente, afectó a los planteles porque ya no se hicieron inversiones, por ejemplo, ahorita para nosotros sería lo mejor darles equipos de cómputo nuevos a los docentes y acceso a internet para que puedan atender a sus alumnos, pero desafortunadamente no tenemos los recursos”.

Actualmente, de los siete CEAP, cinco ya están formalizados, mientras que los de los planteles 211 de San Jorge Tezoquipan y 212 de Tetla de la Solidaridad están por concluir sus trámites ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para obtener su RFC y puedan abrir la cuenta bancaria para los depósitos de las aportaciones voluntarias.

“Todo lo que fue mantenimiento e infraestructura no se hizo el semestre anterior, y hubo planteles como el 03, que tiene ya más de 40 años, que ya requerían de impermeabilización y otros edificios presentan filtraciones de agua y ahora con las lluvias se incrementó. Ahora, posiblemente con los recursos que se capten se dé atención a lo más urgente. A lo mejor los padres de familia digan que no se utilizan las aulas por la pandemia de Covid-19, pero las instalaciones requieren mantenimiento, sobre todo donde hay equipos de cómputo”.

Informó que en estos días, los directores de los seis Cbtis y el del Cetis están haciendo reuniones virtuales con los padres de familia para comentarles cuál es la situación que enfrentan, pues “nosotros entendemos que las condiciones económicas no son sencillas, pero no podemos hacer otra cosa, si los padres de familia solicitan un servicio tenemos que garantizar y la instrucción que tenemos es que defendamos la educación media superior en el país y solamente lo podemos hacer dándoles los elementos y herramientas necesarias para atender a los alumnos”, insistió.

Respecto de los preparativos del próximo semestre, Munguía Carmona informó que el periodo de inscripción para los alrededor de 3 mil 800 alumnos de nuevo ingreso es del 2 al 4 de septiembre; para los de tercer y quintos grado, el trámite de reinscripción inició el pasado lunes y concluirá el 28 de agosto.

Aclaró que estos trámites son en línea, por lo que las y los alumnos deberán buscar información en las páginas de internet de cada plantel para que les envíen información, pues se está calendarizando de 50 a 100 alumnos al día para que acudan al banco a hacer el depósito de su cuota, con la finalidad de no provocar aglomeraciones en las instituciones bancarias.

Tras el depósito, se debe escanear el comprobante y enviarlo vía correo electrónico al plantel para completar el trámite de inscripción y reinscripción, pues no hay atención presencial.

Para alumnas y alumnos que reprobaron materias, el periodo de reinscripción es del 23 al 25 de septiembre. Informó que por única ocasión y derivado de la pandemia de Covid-19, se permitirá la reinscripción a estudiantes que deban hasta siete materias, cuatro más de las que se estipulan en el reglamento del subsistema.

Por otro lado, refirió que, por diversas razones, 9 por ciento de la matrícula total del subsistema no pudo seguir sus clases en línea ni entregar sus trabajos para calificación del semestre anterior, por lo que desde el lunes pasado y hasta el 4 de septiembre próximo serán atendidos por sus docentes para su evaluación y en caso de reprobar tengan la oportunidad del examen extraordinario para iniciar el siguiente periodo académico.

“Son alrededor 270 alumnos en los siete planteles y son actividades a distancia, pero si hay jóvenes que no tienen recursos y herramientas tecnológicas necesarias para seguir esas actividades, pueden comunicarse vía correo electrónico a los planteles o con sus docentes para conocer la forma como pueden cubrir los trabajos”, explicó el funcionario, quien puso a disposición el correo electrónico [email protected] para aclarar dudas.