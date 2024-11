Aplaude Coparmex que se cancele el proyecto del Autotrén; desde un inicio no era viable: Chávez

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tlaxcala, César Reyes Chávez aplaudió que el gobierno estatal haya reconocido que es inviable el proyecto del Autotrén en la ciudad de Tlaxcala y, de paso, se pronunció por analizar alternativas integrales para resolver el problema de movilidad.

El pasado 12 de noviembre, el Poder Ejecutivo local publicó en el Periódico Oficial del estado un acuerdo intersecretarial por el que declaró inviable el proyecto del Autotrén, anunciado el 28 marzo de 2023 como una “solución tecnológica de movilidad sustentable” en la capital. El motivo de esta decisión fue su alto costo y no representar un impacto significativo en el transporte público de pasajeros.

Consultado sobre este tema, César Reyes manifestó que desde un inicio ese proyecto no resolvía el problema de movilidad que tiene la ciudad de Tlaxcala, el cual “es muy fuerte, es difícil trasladarse, los medios en Tlaxcala no son como realmente quisiéramos… ese proyecto era algo inviable porque no resolvía nada, reamente aplaudimos que el proyecto no se lleve a cabo y que el gobierno lo haya reconocido es algo muy positivo”.

En dicho acuerdo intersecretarial seis dependencias exponen los motivos para dejar sin efectos, tanto el convenio como el acuerdo por el que emitió la Declaratoria de necesidad pública de ofrecer esta alternativa de transporte elevado que circularía por el boulevard Guillermo Valle, desde la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala (UPIIT) hasta el Jardín Botánico de Tizatlán, en 2 kilómetros distribuidos en tres estaciones, con un tiempo de recorrido de 3 minutos, misma que sería desarrollada por una empresa privada y que se preveía funcionara desde octubre de 2023.

Algunos argumentos expuestos por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMyT), Secretaría de Finanzas, Secretaría de Medio Ambiente (SMA), Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV), Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI) y Secretaría de Infraestructura (SI), se encuentran que actualmente circulan 850 unidades de transporte colectivo en este tramo que transitan al menos seis veces durante el día y transportan a 96 mil 900 usuarios; mientras que el Autotrén tenía una tasa aproximada de descenso de pasajeros en este tramo de 2 mil 500 que representa apenas 2.5 por ciento del aprovechamiento de la ruta y de mil 700 pasajeros en ascenso, 1.75 por ciento de aprovechamiento del pasaje.

Por su parte, la Secretaría de Finanzas determinó que el gobierno de Tlaxcala no cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a los mil 788 millones de pesos por un periodo de cuatro años como lo propuso la empresa desarrolladora que pretendía que asumieran 56 por ciento del presupuesto del proyecto, ni a las obras complementarias que implicaría este Autotrén.

En tanto, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda (SOTyV) y la Coordinación General de Planeación e Inversión (CGPI) se refirieron al rechazo que este proyecto generó entre la población usuaria y vecinos de la capital, por la afectación a los árboles de la zona.

La CGPI subrayó que lo dispuesto en el Plan Estatal de Desarrollo 2021–2027 muestra la necesidad de un sistema de movilidad que abarque al menos tres ciudades centrales para atender de manera eficiente a la población, en este caso Tlaxcala, Chiautempan y Apizaco, así como los flujos de bienes y personas, entre ellas, con los que no cuenta el proyecto del Autotrén.

Sobre este tema, César Reyes mencionó que es importante tener acercamiento con las autoridades y hacer propuestas que puedan resolver el tema de movilidad no sólo en una ciudad, sino en el estado o por zonas.

“Alternativas puede haber muchas, por ejemplo, los teleféricos en Iztapalapa resolvieron un tema relevante, así que habrá de sentarse a ver cuáles son las alternativas que se pueden dar, cada estado tiene sus oportunidades y hay que ver porque la medicina no es la misma para todos”.

Puntualizó que es necesario hacer una conectividad en el estado y ello requiere de un proyecto integral, más allá de conectar sólo algunos municipios, porque trasladarse de un lugar lejano a la capital o a otro municipio es muy complejo en el territorio tlaxcalteca.