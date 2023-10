Ciencia y educación superior para el desarrollo estratégico del país: Sheinbaum

La educación superior en México requiere de ampliar la matrícula de las universidades públicas, así como reorientar y definir el desarrollo estratégico que se quiere para el país en los próximos años, como el rubro de explotación del litio y en humanidades, sostuvo la coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo.

En su visita a Tlaxcala, tras su participación en la firma del Acuerdo de Unidad por la Transformación de este estado, en un encuentro con algunos medios de comunicación sostuvo que el país requiere de la ampliación de espacios en las universidades públicas del país, a fin de abatir el rezago que existe y dotar de mayores oportunidades a quienes lo requieren.

Sin precisar sobre el número y nivel de ampliación de matrícula que el país requiere en educación superior, Sheinbaum Pardo enfatizó que será necesario repetir y mejorar el programa implementado por su administración en el gobierno de la Ciudad de México, en donde “creamos dos universidades, la de la Salud y la Rosario Castellanos”, en las que en su conjunto ofertan 53 mil espacios de enseñanza profesional.

“Tenemos que hacer en educación lo que hicimos en la Ciudad de México, como fue crear nuevas universidades. Si bien hay muchísimas universidades en la Ciudad de México, y se abrieron algunas desde que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) era jefe de Gobierno, pero en mucho tiempo no se abrió matrícula para las universidades, por ello lo que decidimos fue abrir nuevas universidades. Hice la universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud; la primera tiene 22 carreras, en donde los profesores y profesoras ya tienen plaza, hay un alto nivel académico y un buen nivel salarial, además se hace investigación. Ahí hay 50 mil jóvenes que tienen acceso a modalidad presencial, a distancia y semipresencial; y en la de Salud estudian medicina y enfermería, ahí son 3 mil jóvenes de todo el país… la idea de seguir ampliando la matrícula”, detalló.

Pero la apertura de más espacios no es suficiente, consideró la científica de profesión, sino la reorientación del proyecto de desarrollo estratégico del país, porque “debe de haber orientación en las carreras, no solo en función de lo que pide el mercado, sino lo que queremos tener como desarrollo estratégico. Si el general (Lázaro) Cárdenas no hubiera creado el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto del Petróleo, no tendríamos a los profesionales del petróleo que durante muchos años trabajaron a favor del país”.

Abundó: “Nosotros ahora queremos y necesitamos expertos en explotación de litio, que hay pocas carreras en el país y que se requieren, pero al mismo tiempo que se requieren de decisiones estratégicas propias del desarrollo laboral”.

Sin embargo, Sheinbaum Pardo consideró que no solo el perfil económico debe prevalecer en el perfil universitario del país, sino en el rubro de las humanidades, porque “necesitamos historiadores, filósofos, poetas, porque si nada más nos vamos con el tema de lo que requiera técnicamente el desarrollo del país, entonces dónde quedaron las humanidades. Nosotros queremos que haya muchos Octavio Paz, Elenas Poniatowska; es lo que nosotros queremos y también que se desarrolle investigación sobre el urbanismo mexicano y lo que representa la Cuarta Transformación”.

De igual forma, en su encuentro con los medios de comunicación, reiteró su compromiso para lograr la revolución y transformación del Poder Judicial del país, al considerar que se necesita cambiar éste a fin de abatir la impunidad que persiste en la sanción de los delitos que se cometen en el país.

Incluso, la visión de la coordinadora Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación y eventual candidata presidencial de Morena, dijo que con sus resoluciones la Suprema Corte de Justicia de la Nación se convierta en promotores de la paz del país.

“No podemos regresar al pasado, a la guerra contra el narco o a los secretarios de seguridad pública que son narcotraficantes; lo que tenemos que hacer es continuar ese proyecto de transformación para construir la paz en la sociedad y se construye con justicia, no con la mano dura, eso es autoritarismo y eso es estar en contra de la justicia”.

Agregó: “Queremos un sistema de justicia que evolucione, por eso se está planteando cambiar el Poder Judicial, porque a veces se culpa por la inseguridad a la gobernadora o al gobernador, pero qué nos dicen de la cantidad de amparos que tienen o de las resoluciones de la SCJN, por eso tiene que cambiar el Poder Judicial, para que se convierta en un promotor de la paz y no de ciertos intereses”.

La aspirante presidencia reveló que en su propuesta y proyecto de nación, la inseguridad se combatirá con atención a las causas de rezago social y combate a la impunidad, aspectos que, aseguró, le dieron resultados en su paso por el gobierno de la Ciudad de México.

“Lo que tengo como experiencia en la Ciudad de México es que nosotros disminuimos los delitos de alto impacto, como robo de vehículos que se redujo hasta el 70 por ciento. Cuál fue la estrategia, esencialmente atender las causas; critican por qué se atiende a los jóvenes, porque ninguna estrategia va a estar completa si no se atiende sus derechos… redujimos los feminicidios en 37 por ciento, igual con atención a las causas, desde cambios en la educación desde la secundaria, en donde entramos a hablar con un programa que se llama ‘No es costumbre, es violencia’, para poder enseñar a los jóvenes a evitar y erradicar prácticas violentas. Además, hicimos 27 centros de atención a las mujeres, se debe atender las causas que generan los delitos”.

De igual forma, habló del combate a la contaminación, a los problemas que enfrenta la megalópolis en la que está inmersa Tlaxcala y de la necesidad de la cooperación internacional para atender el problema de la migración; de paso, anunció que los próximos tres años, contados a partir de la próxima administración federal, habrá un respaldo irrestricto al gobierno de Tlaxcala, que encabeza Lorena Cuéllar Cisneros, para impulsar el desarrollo de la entidad.

“Vamos a seguir apoyando a Lorena Cuéllar, que es una gran gobernadora de Tlaxcala. Ella ha hecho muchísimo, me acaba de regalar un libro que se llama Tlaxcala sí existe y aunque es un estado pequeño en superficie, es muy grande en cultura, gastronomía, en fin, nos va a tocar casi tres años con Lorena y la vamos a apoyar todo lo que requiera”.

Por otra parte, reiteró que será respetuosa de la decisión que en las nueves entidades del país, así como en la determinación que adopten los consejos estatales de Morena respecto a la definición de los posibles finalistas aspirantes a la definición de la coordinadora o coordinador de la Cuarta Transformación en las entidades en donde se renovará la gubernatura el próximo año.

Negó que ella y el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado, tengan aspirantes definidos o propuestas, pues la decisión está en manos de la gente.

“Hay que decirlo claramente, ni el presidente del Comité Ejecutivo Nacional ni su servidora tenemos alguna favorita o favorito para algún estado o para un distrito; mal haríamos. Primero hay una selección de los consejos estatales, también hay una encuesta de reconocimiento y finalmente queda un número determinado para la encuesta definitiva, pero mal haríamos en decir que apoyamos a éste o a otra persona, porque en Morena el pueblo es el que manda”, concluyó.