Anuncian ocho diputados su reincorporación a sus funciones parlamentarias

El retorno de legisladores que participaron como candidatos en la pasada contienda electoral a sus función parlamentaria, continúa; este jueves, ocho diputados notificaron al pleno del Congreso local su determinación de reincorporarse a partir de este martes, con lo cual ya suman 12 congresistas que regresan al cargo.

Este martes, el presidente de la Comisión Permanente de la LXIV Legislatura local, José Gilberto Temoltzin Martínez oficializó la reincorporación a sus funciones de los legisladores del PVEM Maribel León Cruz y Jaciel González Herrera, el petista Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, los morenista Brenda Cecilia Villantes Rodríguez, Vicente Morales Pérez y Miguel Ángel Caballero Yonca, Reyna Flor Báez Lozano de Fuerza por México Tlaxcala y la independiente Lorena Ruíz García.

De quienes anunciaron su regreso, sólo Miguel Ángel Covarrubias perdió la elección el 2 de junio postulado por el Partido del Trabajo (PT), y lo hizo en el distrito 12 con cabecera en Teolocholco frente a su compañero de Legislatura Bladimir Zainos Flores, quien fue abanderado de la candidatura común “Sigamos Haciendo Historia en Tlaxcala”.

De los 17 congresistas que solicitaron licencia, ya suman 12 que regresan a sus labores legislativas, pues en días pasados lo hicieron Lenin Calva Pérez, María Guillermina Loaiza Cortero, Rubén Terán Águila y Mónica Sánchez Angulo.

En contra parte quienes todavía no notifican su reincorporación son Ever Alejandro Campech Avelar, quien fue reelecto en el distrito 01 de Calpulalpan; Bladimir Zainos Flores que ganó en la contienda del distrito 12 de Teolocholco; la diputada priista Blanca Águila Lima quien fue reelecta por la vía de la representación proporcional; la ex priista y hoy presidenta electa de Tlaxco, Diana Torrejón Rodríguez, quienes no han decidido su regreso a la cámara de diputados local y la morenista Marcela González Castillo, quien impugnó la asignación de diputados plurinominales de la próxima legislatura, ya aspira a un espacio por esa vía.

Los legisladores que regresaron a su curul desde este martes, todavía tienen diversas actividades legales por realizar, entre las cuales destacan la expedición de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado y la designación del primer titular de la Fiscalía General de Justicia del estado así como la elección de dos nuevas magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa del estado.

También se encuentra la aprobación de los dictámenes relacionados a las cuentas públicas correspondientes al pasado ejercicio fiscal de más de 106 entes fiscalizables, una vez que el titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Arturo Lucio Salas Miguela, rinda su informe respectivo ante el Congreso local.

