Anuncian novillada con mano a mano de Jesús Sosa y Luis Garza

Con la intención de contribuir a la atención de necesidades de infraestructura de la Telesecundaria “Desiderio Hernández Xochitiotzin” de Acuitlapilco, este jueves se anunció la Novillada de los Villancicos para el próximo 21 de diciembre en la plaza de toros Jorge El Ranchero Aguilar de la capital, con un mano a mano entre el tlaxcalteca Jesús Sosa y el regiomontano Luis Garza, recientes triunfadores en la Plaza México.

En conferencia de prensa en la que estuvieron presentes los dos novilleros, el empresario Moisés López Molina y el director del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino (ITDT), José Luis Angelino, presentaron los pormenores de este evento que está programado para las 16:30 horas del 21 de diciembre, cuya ganadería está por confirmarse porque se desea ofrecer a la afición un espectáculo de calidad.

Moisés López detalló que ese día partirá plaza por delante el novillero sin caballos, Raúl Ibarra, de Aguascalientes, y posteriormente se llevará a cabo el mano a mano entre Jesús Sosa y Luis Garza. “La novillada será bien presentada, en este momento no la damos a conocer porque la semana que entra vamos a trabajar en ello para que sea digna de la afición de Tlaxcala y que el público se divierta”.

En tanto, Pedro López, también empresario, explicó que se denomina Novillada de los Villancicos porque en diciembre se celebra la temporada navideña y previo a que se parta plaza se presentarán niños cantores.

“La empresa Los Castoreños se ha dedicado por hacer algo distinto y en esta ocasión será la presentación de villancicos”, apuntó.

“En este tiempo que la fiesta de los toros está atacada por muchos actores, la realidad es que en lo que deberíamos pensar es que en lugar de hacer caso a los que nos atacan, contrarrestarles, por eso la novillada de los villancicos en la placita de plata”.

Por su parte, José Luis Angelino refirió que Tlaxcala es un estado que goza de salud en materia taurina y eso se acaba de ver con las buenas entradas en las corridas de toros de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2024” y la calidad de los festejos que se han realizado a lo largo del año.

“Ver anunciada una novillada representa muchas cosas, sobre todo dar la oportunidad a dos novilleros, que son los dos punteros en el escalafón menor, y que traen en sus espaldas triunfos en plazas de gran responsabilidad del país”.

Puntualizó que la forma de defender la fiesta de los toros es dando espectáculos y que la gente acompañe a estos chicos. “Deseo suerte a los empresarios, a los novilleros y al comité de padres de familia de la telesecundaria para que se puedan atender las necesidades de infraestructura”.

En su participación, el novillero Luis Garza mencionó que será la primera vez que torea en Tlaxcala y por ello está contento e ilusionado, pues no quiere que “se me vaya por delante” Jesús Sosa. La novillada se ha tomado con seriedad por la calidad de los novillos que se soltarán y “yo ya aprendí que los toros no te dan una caricia, eso me queda claro con lo que me pasó en la Plaza México”.

Por su parte, Jesús Sosa refirió que él y Luis Garza han toreado juntos en varias ocasiones y eso va creando una sana rivalidad y “ahora que viene a mi tierra demostrar de qué estoy hecho y lo que he logrado hasta ahora para que la afición se vaya con un grato sabor”.

Mientras que el presidente de la sociedad de padres de familia de la telesecundaria, Hugo Romano Galicia mencionó que el plantel enfrenta un rezago de 25 años en su infraestructura, por lo que los recursos que se aporten de esta novillada servirán introducir el drenaje y levantar una techumbre.