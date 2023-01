Anuncian movimiento a favor de Ebrard en Tlaxcala; la meta, 30 mil promotores a su favor

Con la advertencia de que no hay un plan B en las aspiraciones del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, solo que exigen la realización de una encuesta abierta a la población, con “reglas claras y precisas”, este domingo fueron presentadas la estructuras estatales que se encargarán de la promoción del funcionario federal en la búsqueda de la candidatura de Morena a la presidencia de la República.

En conferencia de prensa, diputado federal Carol Antonio Altamirano, coordinador de los grupos de promoción de Marcelo Ebrard en Tlaxcala, anunció la suma de 15 agrupaciones, de diversos sectores y representaciones de la entidad, que trabajarán con la finalidad de contar, a más tardar en el mes de junio próximo, con 30 mil promotores en la entidad.

Ante diversos liderazgos locales, ex perredistas, socialistas y activistas, el legislador y otros oradores, se desvivieron en loas y en expresiones a favor del ex jefe del extinto gobierno del Distrito Federal, pues aseguró que es el mejor perfil, con experiencia y resultados “para dar continuidad a los temas pendientes y a los programas de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Sin embargo, para ello, estimó necesario que la dirigencia nacional de Morena, que encabeza Mario Delgado, garanticen que el proceso será transparente y en igualdad de condiciones, pues de lo contrario, atentarían contra la unidad de Morena.

“Sobran razones de apoyar a Macelo, fue considerado el mejor alcalde del mundo…no somos uno ni somos dos, somos un chingo y seremos más, porque en este proyecto están mujeres y hombres de Tlaxcala libres, valientes y que de manera voluntaria se han acercado para apoyar, aquí no hay traiciones, toda la estructura no tendrá retribución, porque estamos convencidos que ejerciendo nuestro derecho constitucional, lo mejor que le puede pasar es que él sea el coordinador nacional de los Comités de defensa de la Cuarta Transformación”, espetó ante decenas de personas que llegar a un lujoso hotel de la ciudad capital.

El legislador rechazó que vayan a utilizar recursos públicos para apuntalar las aspiraciones del canciller, pues enfatizó que es a través del apoyo voluntario de los activistas como financiarán sus estrategias, que van en generar una coordinación estatal, tres distritales y 60 comités municipales, con la meta de que tengan activos por 30 mil promotores.

Por ello, consideró que la dirigencia nacional de Morena “no tendrá otra alternativa” que transparentar el proceso de designación del próximo candidato presidencial, a través de la figura de coordinador nacional de los comités de la defensa de la Cuarta Transformación, que debe ser a través de encuestas abiertas a la sociedad, pues hacerlo de otra manera sería atentar contra la unidad de Morena.

“De manera clara y contundente expresamos, queremos que Morena salga unida, en nuestra labor vamos a cuidar el interés general del partido, para que eso se dé, necesitamos encuesta abierta, que se pregunte a todos, que tenga reglas claras, que haya certeza en los resultados, que por consensos, todos los aspirantes puedan participar en la definición de método y empresa, y que la muestra sean en realidad representativa , que sea de 30 a 50 mil entrevistas en todo territorio, que sea clara, para qué tanto brinco estando el suelo parejo y si es así, no tenemos duda que Marcelo sí será el que gane”, enfatizó.

Además, demandó que se celebren debates públicos entre las y los aspirantes para conocer y contrastar perfiles, se establezca una fecha límite para la separación de los cargos públicos meses antes de que se realice la primera encuesta y de cara al proceso interno de Morena.

El congresista federal desdeñó las versiones sobre la posibilidad de que Marcelo Ebrard sea postulado por otro instituto político en caso de que no sea abanderado de Morena, pues aseguró que no existe tal situación.

“En este movimiento no hay plan B, porque tenemos un liderazgo que juega limpio, y que nos pide juego limpio; él brilla por su trabajo, no jugamos sucio, ser apegados a la legalidad y a las instituciones, no hay plan B, así que aquí hay lugar para todas las expresiones y de todas las mujeres y hombres que quieran trabajar por nuestro país”, concluyó.