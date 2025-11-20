Jueves, noviembre 20, 2025
Anuncian Maribel León y Jaciel González su separación del PVEM y se declaran independientes

La Redacción

En el marco de la sesión ordinaria de este jueves, se dio lectura a la solicitud presentada por la diputada Maribel León Cruz a la Junta de Coordinación y Concertación Política, mediante la cual notificó su decisión definitiva de separarse del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Lo anterior, conforme a lo establecido en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, solicitando además ser reconocida como diputada independiente para todos los efectos legales conducentes.

La legisladora reiteró su compromiso de continuar desempeñando sus funciones con responsabilidad, objetividad y estricto apego a los principios que rigen la labor legislativa en el Congreso del estado, reafirmando su disposición a contribuir al fortalecimiento del trabajo parlamentario.

Asimismo, el diputado Jaciel González Herrera, representante del distrito local 03 e integrante del mismo grupo parlamentario, comunicó su separación definitiva de dicha bancada, con fundamento en los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala. En su solicitud, pidió ser considerado como diputado independiente para todos los efectos legales correspondientes.

El legislador refrendó su compromiso de cumplir sus atribuciones con responsabilidad, objetividad y respeto a los principios que guían la función legislativa en el Congreso local.

