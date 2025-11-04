Anuncian Festival Mazihcatzin en el ex convento de Tepeyanco del 21 al 23 de noviembre

La delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), el ayuntamiento de Tepeyanco y la página digital Tlaxcala La Conquistadora, llevarán a cabo del 21 al 23 de noviembre el Festival Mazihcatzin, con el objetivo de difundir el legado histórico de Tlaxcala y, a la par, darle vida de forma educativa y turística a espacios que han sido rehabilitados recientemente como el ex convento de Tepeyanco.

Esta iniciativa nace a partir de una colaboración entre el Centro INAH–Tlaxcala e Iván Pérez Corona (coordinador general del festival), y cuenta con el apoyo del gobierno municipal de Tepeyanco, encabezado por William Zainos Flores, la Asociación Mexicana de Recreadores Históricos, dirigida por Emmanuel A. Martínez; además de la intervención de personas como Daniel Cortés, encargado de las presentaciones artísticas; Cristina Quiriz (coordinadora de artesanos); el artista plástico Jalil Cervantes; y Melisa Ortega, practicante del juego de pelota.

Este martes, en conferencia de prensa, se dieron a conocer los pormenores de este festival por parte de Iván Pérez Corona, coordinador general del festival; José Vicente de la Rosa Herrera, delegado del Centro INAH–Tlaxcala y Luis Torres, director de Turismo del ayuntamiento de Tepeyanco, en representación del alcalde William Zainos Flores.

José Vicente de la Rosa dio a conocer que el programa contempla más de 30 actividades gratuitas y ayudará a fomentar la identidad regional, el diálogo intercultural y fortalecerá el sentido de participación comunitaria en Tepeyanco.

Previo a la organización, personal de la Sección de Monumentos Históricos y del Departamento de Resguardo de Bienes Culturales del INAH–Tlaxcala realizó recomendaciones para el uso correcto de las instalaciones y así permitir un desarrollo sin poner en riesgo el patrimonio.

A su vez, Pérez Corona informó que el sábado 22 y domingo 23 de noviembre se podrán apreciar 12 recreaciones históricas de la conquista de México (1519–1521) y la instalación de un “Museo vivo” con la reproducción y explicación del atavío militar indígena e hispano. A partir de las 10 horas se desarrollará una escena diferente como “El encuentro de los tlatohque tlaxcaltecas con Hernán Cortés”, “La boda de Pedro de Alvarado y Tecuelhuetzin”, “La Batalla de Tecoac” y “El funeral de Maxixcatzin”, por citar algunas.

Además, habrá 15 conferencias entre las que destacan las inaugurales del 21 y 22 de noviembre a las 10 horas. Pérez Corona hablará sobre el tema “De Maxixcatzin a Mazihcatzin. La familia que forjó a la Tlaxcala Virreinal”; y del Centro INAH Puebla, Rosalba Delgadillo Torres, hablará de los “abusos de los negros a los tlaxcaltecas en el siglo XVII”; para el 23 resalta la charle de cierre por el historiador Nazario A. Sánchez, titulada “El Yaotlacuilolli, Lienzo de Tlaxcala: Su lenguaje interno”, a las 15:00 horas.

De igual manera, los asistentes podrán apreciar juegos de pelota que tendrán lugar frente a la capilla abierta del inmueble con una duración de 60 minutos (sábado y domingo a partir de las 10 horas). También, apreciar una galería permanente que incluye cuadros al óleo y esculturas hechas por artistas locales, lo anterior con el fin de resaltar la presencia de Tlaxcala en el arte moderno.

De forma paralela se contará con conciertos durante toda la jornada que concluirá diariamente a las 18 horas, lo anterior, de acuerdo con los horarios que maneja el ex convento de Tepeyanco y talleres artesanales.

Caber resaltar que, además de adentrase a la historia de este lugar, el visitante tendrá una experiencia inmersiva y podrá manipular los objetos empleados en la recreación e incluso practicar el juego de pelota.