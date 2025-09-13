Viernes, septiembre 12, 2025
Anuncia Sheinbaum repavimentación de todas las carreteras federales en Tlaxcala; 370 mil 664 personas reciben apoyos de programas

José Carlos Avendaño

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció la repavimentación de todas las carreteras federales en Tlaxcala, una vez que pasen las lluvias, para quitar todos los baches que hay en las carreteras. Además, destacó que 370 mil 664 tlaxcaltecas reciben apoyo directo del gobierno de México y eso significa una inversión 9 mil 222 millones de pesos dedicados a las familias de esta entidad.

Lo anterior fue externado por la mandataria federal en el evento denominado “La Transformación Avanza” que se llevó a cabo la tarde de este viernes en el Parque Andén de Apizaco, como parte de su informe de actividades que lleva a las 32 entidades del país. En este lugar, anunció que el domingo 5 de octubre, en el zócalo de la Ciudad de México, se llevará a cabo el cierre de su gira nacional para informar las acciones realizadas en su primer año de gobierno.

Otras acciones que se realizan en la entidad, dijo, son la construcción del Distribuidor Vial de Santa Ana Chiautempan, el saneamiento del Río Atoyac, el Programa de Vivienda para el Bienestar que impulsa la construcción de 18 mil viviendas: 6 mil a través de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y 12 mil del  Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aunado a que en el estado 38 mil personas son beneficiarios con quitas, congelamientos y la entrega de sus escrituras de forma gratuita.

Asimismo, se construirán tres preparatorias, un plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y el próximo año se iniciará la construcción del campus del Instituto Politécnico Nacional (IPN). También, se edificará el Hospital de la Mujer, se ampliará el Hospital Infantil, un Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar (Podecobi); 14 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI), de los cuales ocho arrancan su construcción y en cada municipio habrá un Centro LIBRE para las mujeres.

Ante la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros e integrantes del gabinete federal que la acompañaron, entre ellas la secretaria de Turismo, la tlaxcalteca Josefina Rodríguez Zamora, Claudia Sheinbaum mencionó que después de entregar el informe al Congreso de la Unión y dirigir un mensaje a la nación, desde Palacio Nacional, se dijo: “¿Por qué solo en la Ciudad de México? Hay que ir a todos los estados de la República a dar el informe, a dar la cara, a rendir cuentas al pueblo. Venimos hoy de Puebla y estamos aquí en Tlaxcala; el fin de semana pasado estuvimos en nueve estados. Y así, hasta cerrar en el zócalo de la Ciudad de México, el próximo 5 de octubre; domingo 5 de octubre, vamos a cerrar esta gira de Informe”, anunció.

Destacó que con la Cuarta Transformación México florece gracias a que se riega la economía desde abajo, a través de acciones como la entrega directa de apoyos con los Programas para el Bienestar que en esta entidad benefician a 370 mil 664 habitantes, lo que representa una inversión social de 9 mil 222 millones de pesos.

“Aquí, en México, regamos la economía desde abajo, se dan los recursos a las mayorías, y cuando se riega desde abajo, como los árboles, entonces florece, por eso México está floreciendo con la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, destacó.

Detalló que de los Programas para el Bienestar: en Tlaxcala 119 mil 773 personas reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 19 mil 258 personas la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 23 mil 570 derechohabientes de Jóvenes Construyendo el Futuro; 3 mil 66 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 53 mil 477 la Beca Benito Juárez; 26 mil 301 las becas para niños y niñas; 27 mil 827 Producción para el Bienestar; 30 mil Fertilizantes Gratuitos; 4 mil 406 Sembrando Vida; 109 mil 301 Leche para el Bienestar; mientras que 671 escuelas de educación básica y 47 preparatorias fueron intervenidas con el programa La Escuela es Nuestra; además de que este año todas las mexicanas de 60 a 64 años serán beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar; en 2026 arranca la inscripción de estudiantes de primaria a la Beca Universal Rita Cetina y personas adultas mayores, así como con discapacidad ya son visitados con Salud Casa por Casa.

Agregó que la economía también florece gracias a que desde 2018, el salario mínimo se ha incrementado en 135 por ciento, contrario a lo que sucedió durante los 36 años del periodo neoliberal en creía que el mayor atributo de México era la mano de obra barata.

“Es parte de lo que estamos haciendo en Tlaxcala. Felicito a la gobernadora por su gran trabajo y sepan todas y todos que nunca nos vamos a separar del pueblo, jamás. Ese es nuestro origen y nuestro destino… Que sepan nuestros paisanos y paisanas, lo digo siempre, porque todos tenemos un familiar en Estados Unidos, sea cercano o lejano que se acerquen a los consulados y que si quieren regresar a nuestro país, siempre los vamos a recibir con los brazos abiertos. Tenemos un programa que se llama ‘México te abraza’ para poderles dar todo lo que requieran”.

Al cerrar su mensaje, manifestó que “en estos momentos de este año donde hemos tenido dificultades, como todos los países del mundo realmente, en la relación con Estados Unidos, que los aranceles, que algunas otras cosas; el pueblo de México es valiente, así se lo dije una vez al presidente Trump en una llamada. ¿Sabe qué, presidente Trump? El pueblo de México siempre guarda su soberanía y es un pueblo muy valiente, con valores. Siempre tenemos claro algo. Siempre. Y más si es el mes de la patria. México es un país libre, independiente y soberano. Así lo quiere el pueblo de México y así va a ser por siempre. ¡Que viva Tlaxcala! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!”

En el estrado acompañaron a la presidenta la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez; Ernestina Godoy, consejera Jurídica de Presidencia; Claudia Curiel, secretaria de Cultura; Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres; Efraín Morales López, titular de |a Comisión Nacional del Agua; Leticia Ramírez, coordinadora general de Participación Social; así como Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar.

