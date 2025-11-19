Anuncia SEPE que se activarán horarios flexibles y clases a distancia por bajas temperaturas

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández anunció este miércoles un protocolo integral y flexible para enfrentar la temporada invernal en las escuelas de Tlaxcala, el cual prioriza a los municipios con mayor riesgo de frío extremo y se aplicará especialmente en planteles de nivel básico, mientras que en medio superior será con ajustes mínimos.

Durante su participación en el Diálogo Circular con medios de comunicación, Meneses enfatizó que el objetivo es “garantizar que continúen el aprendizaje con el menor riesgo posible a la salud durante la temporada invernal”. Explicó que el protocolo responde al comportamiento reciente del clima —calor extremo, lluvias intensas y frentes fríos más severos— y se basa en evidencia técnica, así como en decisiones tomadas según cada territorio escolar.

El funcionario recordó que en semanas pasadas ya se retrasó el horario en 17 municipios por la entrada del frente frío número 13, aunque aclaró que no se optó por una suspensión generalizada como ocurrió en otros estados, pues las condiciones locales son distintas.

Meneses informó que la estrategia se sustenta en tres ejes: gestión de riesgos escolares por frío, fortalecimiento de capacidades en directores y supervisores, y comunicación cercana con las familias para garantizar decisiones oportunas y sin desinformación.

Para determinar qué escuelas requieren medidas más estrictas, la SEPE elaboró un índice escolar de riesgo, con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional, considerando altitud, temperaturas mínimas, infraestructura, vientos, traslados y marginación. Con ese análisis se clasificaron los planteles en frío extremo, frío intenso y frío moderado.

Los municipios con riesgo de frío extremo —donde podría suspenderse la actividad presencial y migrar temporalmente a clases a distancia— son: Calpulalpan, Sanctórum, Nanacamilpa, Benito Juárez, Hueyotlipan, Tlaxco, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, Terrenate, Huamantla, Atltzayanca, Teacalco, Ixtenco, Cuapiaxtla y El Carmen Tequexquitla.

En estas localidades, los directores podrán decidir suspender clases cuando la temperatura sea de –4 grados Celsius o menos sin pronóstico de mejora.

“Estamos confiando plenamente en las directoras y directores; ellos podrán retrasar el ingreso o irse a clases en línea según el pronóstico oficial, siempre que registren su decisión”, precisó Meneses.

En el caso del frío intenso, que se activa con cero grados o presencia de heladas, la entrada será a las 10 horas para preescolar y primaria, y a las 9 horas para secundaria, además de suspender actividades al aire libre para preescolar y primeros grados de primaria. Estos niveles de riesgo aplican para municipios como Tetla, Xaloztoc, Amaxac, Apizaco, Chiautempan, Tetlanohcan, San Pablo del Monte, Zacatelco, Xaltocan, Tzompantepec, Tlaxcala, Teolocholco, Tecopilco, Cuaxomulco, Españita e Ixtacuixtla.

Sobre el frío moderado, con temperaturas de 3 a 5 grados, se instruyó suspender actos cívicos prolongados, mover grupos a espacios más abrigados y evitar clases de educación física en exteriores. Estas medidas aplican al resto de los municipios del estado.

El secretario reiteró que las medidas aplican únicamente a educación básica. En media superior, los horarios se mantienen sin cambios, aunque habrá tolerancia en el uso de prendas abrigadoras y comprensión ante inasistencias justificadas.

También insistió en que no habrá sanciones para estudiantes en situación vulnerable durante los días con bajas temperaturas. “Lo único que deben hacer las familias es avisar a su maestro o maestra para que envíe actividades a distancia”, señaló.

Meneses adelantó que se capacitará a directores mediante un tutorial en línea y se les pedirá consultar diariamente el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional. Cada decisión deberá respaldarse con una captura de pantalla del sitio oficial.

Finalmente, recordó que desde el 10 de noviembre ya está vigente el horario de invierno con retraso de 30 minutos en preescolar y primaria. “La flexibilidad en los horarios es para proteger la salud, pero el aprendizaje continúa”.