Anuncia SEPE Jornadas Escolares por la Paz a partir de enero en las escuelas

El secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Homero Meneses Hernández, anunció la puesta en marcha de las Jornadas Escolares por la Paz, un programa estatal que iniciará en enero para atender riesgos socioemocionales en niñas, niños y adolescentes.

Durante el 3er Congreso NUMET, el funcionario explicó que estas jornadas se desarrollarán en los 60 municipios y estarán dirigidas principalmente a madres y padres, con el fin de prevenir conductas suicidas, consumo de alcohol y adicciones desde el ámbito escolar y familiar.

Meneses detalló que estas acciones funcionarán de manera complementaria a otros programas institucionales. “Los municipios tienen jornadas por la paz. El DIF tiene los carruseles de la salud mental. Ahora lo vamos a ver a través de las escuelas con los padres de familia para orientarlos en torno de los protocolos y la atención emocional, para que sepan detectar conductas suicidas o consumo de alcohol, de droga”, señaló.

Explicó que el programa ya inició con una prueba piloto en Calpulalpan, específicamente en la Secundaria Técnica 30. En las próximas dos semanas, añadió, se aplicará una segunda prueba en Huamantla. “Arrancamos formalmente en enero, recorriendo los 60 municipios, pero se van a regionalizar al interior del estado”, precisó.

Detalló que algunas demarcaciones tendrán solo una jornada y otras, como San Pablo del Monte, podrían requerir hasta cuatro. Esto dependerá del número de escuelas y familias atendidas.

El secretario enfatizó que uno de los principales focos de alerta es el consumo temprano de alcohol entre adolescentes. “En 2021, por ejemplo, el promedio de consumo en el país era de 13 años y en Tlaxcala estábamos en 12 años. Hoy, a nivel nacional ya anda por 12 y en Tlaxcala andamos por 11. Es decir, vamos de mal en peor”, lamentó.

Aseguró que gran parte del problema comienza en los hogares. “No nos están ayudando los papás. Sigue siendo la primera probadita de alcohol en su casa. Es en la fiesta familiar donde les dicen que tienen que probar para que no los vayan a engañar. Pues perdón, los están engañando ellos”, advirtió.

Otro de los temas urgentes es la atención a la salud mental, especialmente los casos de suicidio. Meneses recordó que el impacto emocional es profundo cada vez que se reporta un caso. “Es una impotencia horrible ¿qué hicimos para evitar eso? ¿Qué no hizo su familia? ¿Y la escuela qué hizo?”, expresó.

Reveló que hay escuelas donde se han registrado múltiples casos. “Tenemos escuelas donde se han suicidado hasta tres estudiantes en el transcurso de un año”, afirmó.

El titular de Educación señaló que, ante la falta de centros públicos especializados en atención a adicciones, muchas familias recurren a los llamados anexos, pero advirtió sobre sus riesgos. “No sabemos cómo los atienden”, comentó.

Subrayó que la problemática rebasa las capacidades institucionales y requiere apoyo conjunto. “Necesitamos forzosamente la intervención de las familias… Si no, no hay manera”, dijo.

Finalmente, reiteró que las Jornadas Escolares por la Paz serán un primer paso para enfrentar estos retos. “Lo primero que quiero decir es que estamos conscientes del problema y que estamos actuando en consecuencia. Para eso van a ser estas jornadas”.