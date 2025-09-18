Anuncia Sedeco el Foro Automotriz 2025; impulsará el crecimiento en el estado y la región

Al destacar que en Tlaxcala más del 50 por ciento de las empresas instaladas corresponde al sector automotriz, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón anunció la 11ª edición del Foro Automotriz 2025, que se llevará a cabo el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones.

- Anuncio -

Durante el Diálogo Circular de este 18 de septiembre, el funcionario estatal aseguró que este foro tiene un sólido respaldo, además de que contribuye a la generación de indicadores positivos y al fortalecimiento de la cadena productiva, lo que impulsa un crecimiento sostenido en el estado y en la región centro del país.

“Contaremos con espacios B2B (Business to business) para encuentros de negocios, exhibición de autos, conferencias magistrales con temas como la inteligencia artificial de la industria automotriz, el panorama global y nacional de la industria automotriz, semiconductores, desatando el potencial, especializando el talento para la revolución industrial que estamos viviendo hoy en día, entre otros”, mencionó el funcionario.

Recordó que, al ser el sector automotriz el más relevante en la entidad, seguido por el metalmecánico y el textil, Tlaxcala alberga actualmente 28 empresas clasificadas como Tier 1, 20 como Tier 2 y únicamente dos como Tier 3. Por ello, se trabaja activamente en atraer nuevas inversiones que fortalezcan esta cadena productiva estratégica para el desarrollo industrial del estado.

- Advertisement -

“Algunas de estas son proveedoras de grandes armadoras como Ford, Honda, Toyota, KIA, BMW y otras empresas internacionales. Además, tenemos empresas que hacen asientos para marcas premium italianas como Ferrari y Lamborghini, y que se hacen aquí en el estado. Eso es motivo de orgullo: debemos destacar que la mano de obra tlaxcalteca es única, y precisamente por su calidad, muchas empresas deciden instalarse en nuestro territorio para fortalecer sus operaciones”, expuso.

Ante los representantes de los medios de comunicación, Marroquín Calderón destacó que la gobernadora Lorena Cuéllar ha sido la aliada de la prosperidad compartida, y por ello tienen la meta de superar lo alcanzado durante el Foro Automotriz 2024, donde se generó una inversión de más de mil 900 millones de pesos y la participación de más de 3 mil asistentes.

“Esto nos ha posicionado en un foro regional, al que vienen empresas del bajío y del norte, y que el primer año lo hicimos regional Puebla, Tlaxcala y alguna de Hidalgo, y que hoy nos hemos posicionado con grandes resultados en coordinación con las dependencias, con los institutos, con el clúster automotriz, con las cámaras empresariales, para fortalecer la región y el estado”, destacó.

- Advertisement -

Respecto a las 29 empresas que han solicitado su participación, el titular de la Sedeco mencionó que son proveedores que cuentan con las certificaciones respectivas, “que es lo más importante, debido a que hoy las empresas y las armadoras nacionales e internacionales ya te piden ciertas certificaciones y que también cumplan con las NOM mexicanas. Ese es el poder de las grandes empresas reconocidas para hacer negocios aquí en Tlaxcala”, concluyó.