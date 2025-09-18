Jueves, septiembre 18, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Anuncia Sedeco el Foro Automotriz 2025; impulsará el crecimiento en el estado y la región

La Redacción

Al destacar que en Tlaxcala más del 50 por ciento de las empresas instaladas corresponde al sector automotriz, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Javier Marroquín Calderón anunció la 11ª edición del Foro Automotriz 2025, que se llevará a cabo el miércoles 24 y jueves 25 de septiembre en el Centro de Convenciones.

- Anuncio -

Durante el Diálogo Circular de este 18 de septiembre, el funcionario estatal aseguró que este foro tiene un sólido respaldo, además de que contribuye a la generación de indicadores positivos y al fortalecimiento de la cadena productiva, lo que impulsa un crecimiento sostenido en el estado y en la región centro del país.

“Contaremos con espacios B2B (Business to business) para encuentros de negocios, exhibición de autos, conferencias magistrales con temas como la inteligencia artificial de la industria automotriz, el panorama global y nacional de la industria automotriz, semiconductores, desatando el potencial, especializando el talento para la revolución industrial que estamos viviendo hoy en día, entre otros”, mencionó el funcionario.

Recordó que, al ser el sector automotriz el más relevante en la entidad, seguido por el metalmecánico y el textil, Tlaxcala alberga actualmente 28 empresas clasificadas como Tier 1, 20 como Tier 2 y únicamente dos como Tier 3. Por ello, se trabaja activamente en atraer nuevas inversiones que fortalezcan esta cadena productiva estratégica para el desarrollo industrial del estado.

- Advertisement -

“Algunas de estas son proveedoras de grandes armadoras como Ford, Honda, Toyota, KIA, BMW y otras empresas internacionales. Además, tenemos empresas que hacen asientos para marcas premium italianas como Ferrari y Lamborghini, y que se hacen aquí en el estado. Eso es motivo de orgullo: debemos destacar que la mano de obra tlaxcalteca es única, y precisamente por su calidad, muchas empresas deciden instalarse en nuestro territorio para fortalecer sus operaciones”, expuso.

Ante los representantes de los medios de comunicación, Marroquín Calderón destacó que la gobernadora Lorena Cuéllar ha sido la aliada de la prosperidad compartida, y por ello tienen la meta de superar lo alcanzado durante el Foro Automotriz 2024, donde se generó una inversión de más de mil 900 millones de pesos y la participación de más de 3 mil asistentes.

“Esto nos ha posicionado en un foro regional, al que vienen empresas del bajío y del norte, y que el primer año lo hicimos regional Puebla, Tlaxcala y alguna de Hidalgo, y que hoy nos hemos posicionado con grandes resultados en coordinación con las dependencias, con los institutos, con el clúster automotriz, con las cámaras empresariales, para fortalecer la región y el estado”, destacó.

- Advertisement -

Respecto a las 29 empresas que han solicitado su participación, el titular de la Sedeco mencionó que son proveedores que cuentan con las certificaciones respectivas, “que es lo más importante, debido a que hoy las empresas y las armadoras nacionales e internacionales ya te piden ciertas certificaciones y que también cumplan con las NOM mexicanas. Ese es el poder de las grandes empresas reconocidas para hacer negocios aquí en Tlaxcala”, concluyó.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Propone Laura Yamili Flores descuento obligatorio en predial y agua potable para adultos mayores

La Redacción -
La diputada Laura Yamili Flores Lozano presentó ante el pleno del Congreso del estado la iniciativa de reforma a la Constitución local para establecer...

De un tiro ejecutan a joven en camino de terracería de Tepeaca

Isaí Pérez Guarneros -
Habitantes de San Hipólito Xochiltenango, en el municipio de Tepeaca, reportaron el hallazgo del cadáver de un joven de entre 25 y 30 años...
00:00:48

Para el PRI no ha sido significativa la salida de militantes que se han ido a MC: Juan José Castro

Efraín Núñez -
El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan José Castro Justo, afirmó que la salida de militantes hacia Movimiento Ciudadano (MC) no representa...

Más noticias

UIF bloquea cuentas de diputada morenista Hilda Araceli Brown y de otras empresas

La Jornada -
Ciudad de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de las 22 empresas y sujetos señalados por la Oficina de Control...

EU sanciona a ‘Los Mayos’ y a diputada de Morena por participar en tráfico de drogas

La Jornada -
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Los Mayos, una facción del Cártel de...

Tropas israelíes han asesinado a más de 65 mil palestinos

La Jornada -
El número de palestinos muertos en la guerra de Israel contra la población de la franja de Gaza superó 65 mil, informó ayer el...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025