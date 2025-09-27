Anuncia Secretaría de Cultura a ganadores del Concurso de Composición “Canción a Tlaxcala 500 Años”

La Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala anunció a los ganadores del Concurso de Composición “Canción a Tlaxcala 500 Años”, certamen convocado en el marco de las celebraciones por el medio milenio de la fundación de la ciudad capital.

El jurado calificador, integrado por los especialistas Evelyn Gerda Groesch Mendizábal y Luis Farfán Carrillo, evaluó 22 propuestas presentadas por compositoras y compositores tlaxcaltecas. Tras la deliberación, se determinó de manera unánime otorgar el primer lugar a Emmanuel Maldonado Sánchez, con la obra “Tierra Prometida”; el segundo lugar a Carlos Mora Luna, con “Tlaxcala de mis amores”; y el tercer lugar a Manuel Gutiérrez Mejía, con “Mi lindo Tlaxcala”.

La secretaria de Cultura, Karen Villeda, reconoció la calidad de las obras participantes y destacó que este concurso representa un homenaje a la identidad tlaxcalteca.

“Este concurso es una muestra de cómo la cultura se convierte en un puente entre el pasado y el presente; a través de la música celebramos la fuerza de nuestra historia y la creatividad de nuestra gente. Tlaxcala tiene mucho talento y estas canciones lo demuestran”, afirmó.

Las composiciones ganadoras formarán parte de las actividades culturales conmemorativas de los 500 años de la fundación de Tlaxcala, contribuyendo a fortalecer el sentido de identidad colectiva y a proyectar el talento artístico de la entidad.

El primer lugar recibirá tres mil pesos en efectivo, una grabación profesional de su obra, un diploma y la difusión oficial de la canción; el segundo lugar obtendrá dos mil pesos y diploma, mientras que el tercer lugar recibirá mil pesos y diploma.

Con el propósito de reconocer el esfuerzo de todas y todos los participantes, se entregarán constancias de participación.