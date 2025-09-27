Viernes, septiembre 26, 2025
NoticiasCultura

Anuncia Secretaría de Cultura a ganadores del Concurso de Composición “Canción a Tlaxcala 500 Años”

La Redacción

La Secretaría de Cultura del Estado de Tlaxcala anunció a los ganadores del Concurso de Composición “Canción a Tlaxcala 500 Años”, certamen convocado en el marco de las celebraciones por el medio milenio de la fundación de la ciudad capital.

- Anuncio -

El jurado calificador, integrado por los especialistas Evelyn Gerda Groesch Mendizábal y Luis Farfán Carrillo, evaluó 22 propuestas presentadas por compositoras y compositores tlaxcaltecas. Tras la deliberación, se determinó de manera unánime otorgar el primer lugar a Emmanuel Maldonado Sánchez, con la obra “Tierra Prometida”; el segundo lugar a Carlos Mora Luna, con “Tlaxcala de mis amores”; y el tercer lugar a Manuel Gutiérrez Mejía, con “Mi lindo Tlaxcala”.

La secretaria de Cultura, Karen Villeda, reconoció la calidad de las obras participantes y destacó que este concurso representa un homenaje a la identidad tlaxcalteca.

“Este concurso es una muestra de cómo la cultura se convierte en un puente entre el pasado y el presente; a través de la música celebramos la fuerza de nuestra historia y la creatividad de nuestra gente. Tlaxcala tiene mucho talento y estas canciones lo demuestran”, afirmó.

- Advertisement -

Las composiciones ganadoras formarán parte de las actividades culturales conmemorativas de los 500 años de la fundación de Tlaxcala, contribuyendo a fortalecer el sentido de identidad colectiva y a proyectar el talento artístico de la entidad.

El primer lugar recibirá tres mil pesos en efectivo, una grabación profesional de su obra, un diploma y la difusión oficial de la canción; el segundo lugar obtendrá dos mil pesos y diploma, mientras que el tercer lugar recibirá mil pesos y diploma.

Con el propósito de reconocer el esfuerzo de todas y todos los participantes, se entregarán constancias de participación.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Tlaxcala está a la vanguardia nacional en seguridad vial y educación aplicada

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros puso en marcha el primer Centro de Dictámenes Vehiculares del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), único en...

Entregan la Cartilla de Derechos de las Mujeres a estudiantes de secundaria en Tlaxcala

La Redacción -
La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros acompañada de la titular de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Citlalli Hernández Mora, encabezó el...

Tlaxcala se suma a la segunda Jornada de Tequios y Murales “Arte por la Paz” del gobierno de México

La Redacción -
Tlaxcala se sumó a la segunda Jornada Nacional de Tequios y Murales “Arte que Transforma”, alineada a la estrategia “Por la Paz y contra...

Más noticias

Crecen llamados para que la ONU tenga su primera secretaria general en 80 años

La Jornada -
Nueva York. En sus 80 años de historia, las Naciones Unidas nunca han tenido una mujer como secretaria general, un hecho que algunos líderes...

Corte revoca amparos contra Ley Minera de AMLO; ministros ponderan “rectoría del Estado”

La Jornada -
Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocó este jueves dos amparos en contra la reforma de mayo del...

Que Adán Augusto “aclare” si recibió más de 79 mdp de empresas fantasma: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Ante las versiones de que el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López recibió más de 79 millones de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025