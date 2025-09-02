Anuncia presidenta Claudia Sheinbaum inicio del programa “Laboratorio en tu Clínica” en Tlaxcala

Durante su primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque del programa “Laboratorio en tu Clínica” que, desde este 1 de septiembre, inicia en Tlaxcala, Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California Sur, con el objetivo de acercar estudios clínicos y diagnósticos a la población que no cuenta con seguridad social.

En su mensaje, Claudia Sheinbaum afirmó que el acceso a la salud es un derecho, no un privilegio, y explicó que el programa consiste en ampliar los servicios de laboratorios y análisis clínicos en los Centros de Atención Primaria a la Salud del IMSS–Bienestar, lo que permitirá agilizar diagnósticos, evitar la saturación de hospitales y entregar resultados de manera directa y rápida a los pacientes, incluso en sus teléfonos celulares.

Sheinbaum Pardo afirmó –ante la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y mandatarios de otras entidades del país–, que el 15 de septiembre el programa iniciará en Colima y, paulatinamente hasta el 31 de diciembre de este año, se implementará en todos los centros de salud de los estados que forman parte del IMSS–Bienestar.

La mandataria federal destacó que el programa “Rutas por la Salud”, para garantizar el abasto de medicamentos en todo el sistema, reporta más del 90 por ciento de cobertura a nivel nacional.

“En los gobiernos de la Cuarta Transformación somos persistentes y certeros; el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México”, enfatizó Sheinbaum Pardo.