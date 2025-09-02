Lunes, septiembre 1, 2025
NoticiasSalud

Anuncia presidenta Claudia Sheinbaum inicio del programa “Laboratorio en tu Clínica” en Tlaxcala

La Redacción

Durante su primer Informe de Gobierno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el arranque del programa “Laboratorio en tu Clínica” que, desde este 1 de septiembre, inicia en Tlaxcala, Ciudad de México, Quintana Roo y Baja California Sur, con el objetivo de acercar estudios clínicos y diagnósticos a la población que no cuenta con seguridad social.

- Anuncio -

En su mensaje, Claudia Sheinbaum afirmó que el acceso a la salud es un derecho, no un privilegio, y explicó que el programa consiste en ampliar los servicios de laboratorios y análisis clínicos en los Centros de Atención Primaria a la Salud del IMSS–Bienestar, lo que permitirá agilizar diagnósticos, evitar la saturación de hospitales y entregar resultados de manera directa y rápida a los pacientes, incluso en sus teléfonos celulares.

Sheinbaum Pardo afirmó –ante la presencia de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y mandatarios de otras entidades del país–, que el 15 de septiembre el programa iniciará en Colima y, paulatinamente hasta el 31 de diciembre de este año, se implementará en todos los centros de salud de los estados que forman parte del IMSS–Bienestar.

La mandataria federal destacó que el programa “Rutas por la Salud”, para garantizar el abasto de medicamentos en todo el sistema, reporta más del 90 por ciento de cobertura a nivel nacional.

- Advertisement -

“En los gobiernos de la Cuarta Transformación somos persistentes y certeros; el acceso a la salud no es una mercancía ni un privilegio, es un derecho del pueblo de México”, enfatizó Sheinbaum Pardo.

Temas

Más noticias

Internacional

Israel asesinó a nueve periodistas de Al Jazeera en Gaza

La Redacción -
The Independent Gaza. Las fuerzas israelíes mataron a nueve periodistas de Al Jazeera: Samer Abudaqqa, Ismael Al-Ghoul, Ahmed Al-Louh, Hossam Shabat y Hamza Dahdouh, hijo del...
Internacional

Israel y EU defienden ante Consejo de Seguridad de la ONU plan para ocupar Gaza

La Redacción -
Europa Press Madrid. Israel y Estados Unidos han defendido al unísono el nuevo plan ordenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para ocupar la franja...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Alcalde Alfonso Sánchez atestigua relevo en el Poder Judicial de Tlaxcala

La Redacción -
El presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García, acudió este lunes a la sede del Congreso local y posteriormente a la del Poder Judicial...

Calles de Tlaxcala se llenaron de vida con la II Callejoneada Virreinal

La Redacción -
El fin de semana, el ayuntamiento de Tlaxcala, que preside Alfonso Sánchez García, llevó a cabo con gran éxito la II Callejoneada Virreinal en...

Escuelas protegidas, un logro de la unión entre autoridades y ciudadanía: Alfonso Sánchez

La Redacción -
Gracias al trabajo coordinado del ayuntamiento de Tlaxcala, que encabeza Alfonso Sánchez García, junto con la Dirección de Seguridad, Protección Ciudadana y Movilidad, así...

Más noticias

Israel se adentra con tanques en la ciudad de Gaza y más familias huyen

La Jornada -
Reuters El Cairo. Israel se adentró con tanques en la ciudad de Gaza y detonó vehículos cargados de explosivos en un suburbio, mientras los ataques...

Con la misión de sanear al PJ de corrupción y nepotismo reciben ministros bastón de mando indígena

La Jornada -
Iván Evair Saldaña, Gustavo Castillo y César Arellano Ciudad de México. En punto de las 16 horas, el Zócalo capitalino se convirtió este lunes en...

Gobiernos de 4T han puesto en marcha “el plan social más ambicioso en la historia de México”: CSP

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que, con los gobiernos de la Cuarta Transformación, se ha puesto en marcha “el plan...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025