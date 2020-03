Anuncia Saucedo manifestación de transportistas para mañana viernes en el zócalo

Al menos 5 mil concesionarios se alistan para una manifestación que protagonizarán mañana viernes contra el gobierno estatal por la publicación en el Periódico Oficial de las reformas legales que permiten a particulares otorgar el servicio de traslado de pasajeros, informó Indalecio Saucedo Sánchez, integrante de la Coordinadora Estatal del Transporte (CET).

Refirió que el pasado 17 de marzo el titular del Poder Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, publicó en el Periódico Oficial del gobierno del estado las modificaciones aprobadas el pasado 11 de febrero por el Congreso local a la Ley de Comunicaciones y Transportes del estado de Tlaxcala, con lo cual “rompe una tregua pactada” con las organizaciones transportistas.

Por ese motivo, dio a conocer, en entrevista telefónica, que más de 5 mil integrantes de la CET llevarán a cabo mañana lunes una manifestación en el zócalo capitalino a donde arribarán desde “cuatro puntos cardinales” de la entidad.

Si bien dijo que los concesionarios del transporte público local estaban conscientes de que el gobernador ordenaría la publicación de esas reformas a la Constitución de Tlaxcala, “no esperábamos que fuera tan de esta manera oportunista”, sobre todo en una situación “en la que se supone que todos tenemos las manos abajo” por la contingencia sanitaria contra el coronavirus Covid-19.

“Nosotros teníamos reunión con ellos y automáticamente esto deja muy claro que no sólo está asustado por haber tomado el puesto de gobernador, sino que es un perfecto oportunista en donde está ahorita manejando situaciones, pero aun cuando tenemos las manos abajo, precisamente por lo complicado que vive el mundo con este virus, creo que tenemos que activar una situación (de protesta)”.

Saucedo Sánchez asentó que llevarán a cabo dicha manifestación a pesar de los riesgos que correrán los participantes por la pandemia del Covid-19, pero de ello responsabilizó a la administración estatal por presuntamente haber incumplido una tregua para la publicación de las reformas a la Constitución local.

Adelantó que la marcha de los transportistas saldrá “de los cuatro puntos cardinales, saldrían de Huamantla a la Y Griega, de Tlaxco a la Y Griega, de Villalta al Trébol, del centro a lo que es la explanada del mercado Emilio Sánchez Piedras, y del sur al zócalo”.

“Así lo quiso el gobierno pues ni modo, dicen que lo último se defiende con el honor y cuando las leyes las violentan pues no queda otra. Con esto de la pandemia, nosotros habíamos sido respetuosos y no teníamos nada planteado mientras durara la cuarentena, pero en vista de que el gobierno está dispuesto a abrir una brecha, no tenemos otra alternativa que agilizar la manifestación que teníamos pendiente”.