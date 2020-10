Anuncia Lorena Cuéllar su separación como delegada de Bienestar en Tlaxcala

Lorena Cuéllar Cisneros anunció este sábado su separación como delegada estatal de Programas Integrales de Desarrollo del gobierno federal “para dar un paso adelante y seguir atendiendo mi compromiso y vocación de ayudar aún más a las familias tlaxcaltecas”. Además, señaló que no se ve en ningún otro lado que no sea la política y que no deja ningún pendiente en la representación de la Secretaría de Bienestar.

La aspirante a la gubernatura de Tlaxcala ofreció una conferencia de prensa para oficializar esta decisión, aunque desde el pasado 28 de octubre se realizó el nombramiento de Carlos Luna Vázquez como nuevo delegado de Bienestar en Tlaxcala a partir del 1 de noviembre de 2020.

Cuéllar Cisneros calificó de “maravillosos” los resultados alcanzados en Bienestar durante casi dos años que estuvo al frente como delegada y ensalzó que esta representación es la número uno en cumplimiento de metas en el país.

Como ejemplo del trabajo realizado, dijo que siete de cada 10 familias reciben apoyos del gobierno federal a través de programas como Adultos Mayores, para Personas con Discapacidad, becas Benito Juárez, La Escuela es Nuestra y Sembrando Vida, entre otros.

ncluso, dijo que el pasado viernes llegó un lote de mil 289 tarjetas del programa Créditos a la Palabra para apoyar a mariachis, taxistas y pequeños comerciantes con empréstitos de 25 mil pesos cada uno para reactivar la economía de Tlaxcala. La inversión es de 32 millones 225 mil pesos con esta acción.

Resumió que los programas de Bienestar han impactado en más de 326 mil personas con una inversión general de más de 8 mil millones de pesos, recursos que se han entregado sin intermediarios, con transparencia total y de acuerdo con los lineamientos establecidos por las políticas sociales del gobierno federal.

“Con la certeza de los resultados y el orgullo que genera la labor cumplida, hoy quiero reiterarles la decisión que he tomado. Atendiendo el llamado que nos hizo el presidente de la República (Andrés Manuel López Obrador) y siendo totalmente institucional, hoy 31 de octubre de 2020 anuncio mi separación del cargo como delegada de Bienestar en Tlaxcala para dar un paso adelante y seguir atendiendo mi compromiso y vocación de ayudar aún más a las familias tlaxcaltecas”, enfatizó.

Expuso que esta decisión “me llena de una grande y profunda emoción porque estoy convencida que vienen cosas muy buenas y muy importantes para que Tlaxcala avance. Agradezco al presidente Andrés Manuel López Obrador de acompañarlo y le reitero mi compromiso sincero y mi lealtad profunda para seguir impulsando el proyecto de la Cuarta Transformación en Tlaxcala”.

A pesar de que se le realizaron preguntas en torno a sus aspiraciones políticas y la situación al interior del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) tras el deceso el pasado 24 de octubre del senador y dirigente local de esta fuerza política, Joel Molina Ramírez, Lorena Cuéllar optó por ahondar sobre estos temas en otra ocasión.