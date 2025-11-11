Anuncia Homero Meneses creación del Sistema Estatal de Investigadores en Educación Básica y Media Superior

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Homero Meneses Hernández anunció la creación del Sistema Estatal de Investigadores de Educación Básica y Media Superior, un nuevo programa que buscará reconocer y fortalecer la labor académica de los docentes tlaxcaltecas, y que se prevé arranque el próximo año.

Durante el acto protocolario de inauguración del Tercer Congreso del Nuevo Modelo Educativo Tlaxcalteca (NUMET), realizado este martes en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx), el funcionario explicó que esta propuesta surge de la observación del creciente interés de los maestros por sistematizar y analizar su práctica docente con fundamentos teóricos y metodológicos. “Lo que hemos venido observando es que cada vez hay más compañeros y compañeras que presentan ponencias, que se esfuerzan por observar su práctica docente desde un marco teórico y plantear una metodología de análisis”, afirmó.

Meneses Hernández destacó que muchos docentes invierten sus recursos para publicar libros o participar en proyectos universitarios, por lo que consideró necesario generar un mecanismo institucional de apoyo. “Algunos de ellos impulsan publicaciones de sus propios libros, otros tienen la fortuna de incorporarse a proyectos universitarios y pueden publicar”, señaló.

El titular de la SEPE subrayó que actualmente Tlaxcala cuenta con 575 docentes con grado de maestría y 70 con grado de doctorado, muchos de los cuales realizan investigación educativa, presentan ponencias o son invitados a congresos fuera del estado e incluso del país. “Hay compañeros y compañeras que investigan, que indagan y que quieren ir a los congresos a los que nos convocan”, dijo.

Sin embargo, lamentó que los docentes de educación básica y media superior no cuenten con apoyos institucionales para cubrir gastos de traslado, hospedaje o suplencia mientras participan en esos foros académicos. “No hay un programa desde educación básica que nos permita financiar esos viajes. Que podamos como Secretaría de Educación pagar el avión, el hospedaje o la participación en el congreso”, puntualizó.

Ante ello, anunció que ya presentó la propuesta a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y al secretario de Educación federal, Mario Delgado Carrillo, quienes dieron su visto bueno. “La propuesta es arrancar ya el próximo año, quizá con poco presupuesto, pero el caso es arrancarlo con un Sistema Estatal de Investigadores de Educación Básica y Media Superior”, adelantó.

El nuevo sistema permitirá a los maestros viajar, exponer y compartir sus experiencias académicas, replicando el modelo del Sistema Nacional de Investigadores, pero enfocado en la docencia. “Queremos que nuestros maestros no solo de educación superior, sino también de educación básica y media superior, lo puedan hacer. Porque en efecto necesitamos compartir. La mejor forma de aprender es compartiendo”, sostuvo.

En entrevista posterior, el funcionario explicó que el programa se encuentra en fase de diseño y que tomará como referencia los criterios metodológicos del Sistema Nacional de Investigadores. “Queremos adaptarlo al contexto de la educación básica”, señaló.

Detalló que el sistema reconocerá la productividad académica de los docentes mediante publicaciones, asesorías de tesis y participación en congresos, buscando que sus investigaciones tengan aval institucional para ser difundidas en revistas y libros. “Necesitamos apoyarlos para que puedan publicar y presentar sus productos en congresos nacionales e internacionales”, afirmó.

Meneses Hernández adelantó que el proyecto podría arrancar con un presupuesto aproximado de un millón de pesos, destinado a financiar viajes y participaciones en eventos académicos reconocidos.

Finalmente, aseguró que la iniciativa busca fortalecer la formación docente y elevar la calidad de la educación en Tlaxcala. “Si logramos este sistema, la educación básica y media superior va a tener un jalón muy importante por la motivación que significa reflexionar en torno de su práctica”.