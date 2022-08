Anuncia gobierno plan de justicia para pueblos indígenas tlaxcaltecas

Al conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Tlaxcala, el gobierno estatal anunció que en breve se ejecutará un plan de justicia y se desarrollarán políticas sociales en beneficio de estos para reconocerlos como sujetos de derechos.

Y es que, en este marco, integrantes de estas localidades demandaron frenar la tala inmoderada en La Malinche, redoblar esfuerzos para evitar matrimonios infantiles forzados, atención al campo y servicios de salud.

En Santa María Acxotla del Monte, municipio de Teolocholco, se concentraron habitantes de diversas poblaciones originarias de la entidad, donde autoridades federales y estatales fueron recibidas con una ofrenda, coronas y collares de flores e incienso.

En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas en Tlaxcala, Eusebia Texis, quien habló en representación de estas comunidades, tanto en náhuatl como en español, agradeció a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros su presencia en este sitio “olvidado” por las autoridades.

Confió en que el gobierno fortalezca a estas comunidades, las cuales siguen “en resistencia”, pues aún preservan sus artesanías, medicina a base de plantas, sus platillos y bordados heredados por sus ancestros. “Eso no debemos dejar de hacer, debemos enseñarlo a nuestros niños; nuestra lengua indígena, no nos debemos avergonzar en ninguna parte, debemos tener la frente en alto”.

Esta mujer manifestó que hay ocasiones en las que solamente usa su lengua materna para que las personas que no la hablan “sientan lo mismo” que aquellas que no saben expresarse en español y no se dirigen a ellas en su idioma nativo.

Fue secundada por Rodrigo Cuautle Salazar, alcalde de Teolocholco, quien refirió que esta comunidad está marginada y ha quedado “en el patio trasero”, pues no se ha puesto atención a esta población, “sé que tenemos una tarea conjunta y me he comprometido a trabajar para tener una mejor calidad de vida”.

Manifestó que estas localidades necesitan recuperar su origen. “Me siento orgulloso de ser indígena, es un orgullo poderlo compartir con nuestros hijos y familias, sobre todo con todos los ciudadanos… que tengamos esa identidad como tlaxcaltecas”.

Añadió que Teolocholco “ama a nuestro bosque, a nuestras lenguas originarias; hoy venimos de un centro ceremonial muy importante en el municipio de Tetlanohcan, un lugar donde hacían ofrendas para pedir lluvias torrenciales y se pudieran dar cosechas importantes, hoy el campo necesita ser atendido”.

Mientras se desarrollaba este acto protocolario, en el auditorio de Santa María Acxotla del Monte, un pequeño grupo de personas, entre ellas una mujer en silla de ruedas, de entre el público levantó cartulinas para pedir un médico y medicinas para la Casa de Salud de este lugar.

Apuntaron que esa área dejó de funcionar poco antes de que la pasada administración concluyera, pero que la gobernadora, cuando visitó esta localidad como candidata, “prometió que si ganaba nos iba a dar el servicio”, y mostraron un video sobre el compromiso que la mandataria realizó.

Bartolomé Sánchez Salazar mencionó que actualmente deben acudir a una consulta con un médico particular, lo que representa un gasto de más de 600 pesos, incluido el medicamento “y eso no es justo”, pues ahora deben asistir al centro de salud que se localiza en la cabecera municipal.

Sin embargo, resaltó que hay personas adultas mayores y/o con discapacidad que tienen dificultad para trasladarse a otros lugares y que de los más de 5 mil habitantes, cerca de 60 por ciento, ocupan el servicio de la Casa de Salud.

Luego, un joven protestó contra la tala ilegal en La Malinche, principalmente en el municipio de Tetlanohcan, pues “desde el gobierno no existe una propuesta, solo queda a las comunidades indígenas organizadas generar una solución” y “subir al monte” para revisar que no se realice el saqueo de recursos naturales.

Dijo que van a tratar de efectuar guardias para disminuir este problema, pero aclaró que los pobladores no buscan confrontaciones con los talamontes, sino resolver esta situación que no solo afecta a la zona de este Parque Nacional sino a todas, incluidas las urbanas.

Sin precisar cifras, aseguró que se han presentado denuncias por este delito de tala clandestina, por lo que requirió que sean atendidas y que no haya “más discursos falsos del gobierno”, ya que las secretarías de Gobierno (Segob) y de Medio Ambiente (SMA), entre otras dependencias tienen conocimiento de esto.

Afirmó que la población tiene identificadas a las personas que sin autorización oficial derriban árboles, pero por seguridad y resguardo a la integridad física no se releva su identidad; incluso, este joven prefirió mantener el anonimato por temor a represalias.

Abundó que en colectivo planean llevar a cabo acciones para contrarrestar este problema ambiental, las cuales darán a conocer más adelante, en busca de que las autoridades pongan atención, porque a plena luz del día “los carros pasan cargados con material boscoso sin que sean detenidos”.

Respondió que hubo una época en la que las poblaciones asentadas en esta montaña denunciaron que autoridades o personajes políticos protegían a los talamontes, pues había indicios de ello. El problema –remarcó– es que hasta ahora esta actividad clandestina se sigue cometiendo “como si nada”.

Advirtió que la tala podría impactar negativamente en el medio ambiente y provocar escasez de agua, pues “sabemos que el estado de Nuevo León es afectado por la sequía, no queremos que eso ocurra aquí también” al reducirse los bosques.

Mientras, la joven Aleida Ruiz Sosa, bailarina y activista del estado de Oaxaca, quien fue invitada por las autoridades a esta conmemoración, desde el presídium también pidió la intervención de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros.

En Tlaxcala y en Oaxaca “siguen vendiendo a las niñas, a las adolescentes”, y datos del Sistema Nacional la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna) muestran que estos dos estados junto con Puebla, Veracruz, Hidalgo y otros, tienen los mayores porcentajes de matrimonio infantil, citó.

“Hace poco tiempo me enteré que aquí cada año se casan 47 menores de 14 años”, y que estos casos están relacionados con el abuso sexual, por lo que es importante redoblar esfuerzos para garantizar derechos de infantes y adolescentes, “y no condenarles” a uniones forzadas, trata de personas, feminicidios y a otros problemas que existen desde hace muchos sexenios, pero que ahora se deben erradicar.

Asimismo, requirió a la mandataria que le haga “un respetuoso llamado a su colega, el gobernador Alejandro Murat, a que averigüe, repare y sancione todo el daño causado a una niña que fue víctima de violencia.

Con este contexto, las autoridades estatales y federales reconocieron las condiciones que enfrentan estos pueblos, sobre todo de pobreza, discriminación y de violencia contra las mujeres originarias, y remarcaron que han emprendido acciones para mejorar la situación.

María Fernanda Espinosa de los Monteros Cuéllar, presidenta honorífica del Comité Consultivo de Bienestar y Desarrollo Social del estado, informó que en breve se ejecutará el plan de justicia en beneficio de estas localidades y que, “como nunca antes”, se desarrollarán políticas sociales a su favor, “que verdaderamente reconozcan” a estas personas como sujetos de derechos públicos, desarrollo social y toma de decisiones para una vida digna, con pleno respeto a sus costumbres, tradiciones y cosmovisión”.

Expuso que de esta manera se obtendrá un mayor respaldo, recurso y responsabilidad para solucionar los problemas que enfrentan en materia de derechos humanos, medio ambiente y otros. Subrayó que el gobierno estatal se reivindica y revalora a estas comunidades mediante 40 iniciativas de emprendimiento que contribuyen al desarrollo de este sector, a través del programa Bienestar para Personas Indígenas.

A su vez, René Esteban Trinidad, delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) en Puebla, comentó que además de firmar un convenio se va a iniciar un plan para la construcción de carreteras artesanales en Tlaxcala, como ya se inició en otras entidades.

Mientras que Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura federal, aseveró que en estos pueblos está la mayor riqueza de México y que ahora estas raíces culturales “emergen con toda dignidad de nuevo… que no exista ni una lengua menos”.

Por su parte, la gobernadora Lorena Cuéllar refrendó su respaldo a estos pueblos y resaltó la importancia de cubrir sus necesidades básicas, por lo que recalcó que la intención es “que muchos proyectos productivos lleguen aquí”, así como hacer realidad la Casa de la Mujer Indígena, entre otros beneficios.

Mencionó que datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que en el estado hay 28 mil personas “que todavía llevan sus tradiciones” indígenas y que hay 393 comunidades que se rigen por el sistema de usos y costumbres.