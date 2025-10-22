Anuncia Archivo General e Histórico actividades para la preservación de su memoria documental

Miércoles, octubre 22, 2025
A través de jornadas de capacitación impartidas por el Archivo General de la Nación, la exposición de documentos históricos al público y la integración del Consejo Estatal de Archivos, el Archivo General e Histórico del Estado de Tlaxcala (AGHET) busca que la entidad avance en transparencia, legalidad y la preservación de su memoria documental, indicó su titular Mayra Vázquez Velázquez.

Durante su participación en el Diálogo Circular, que se llevó a cabo este miércoles en el auditorio “Trinidad Sánchez Santos” de la Coordinación de Comunicación del gobierno del estado, la funcionaria habló de las próximas actividades que el AGHET llevará a cabo para profesionalizar a sujetos obligados y acercar el acervo de la institución a la ciudadanía.

La primera, dijo, son las jornadas de capacitación que realizarán los días 23 y 24 de octubre, en la Sala Miguel N. Lira, de 8:30 a 14:40 horas, “con la finalidad de dar las herramientas necesarias a los sujetos obligados para que puedan profesionalizarse en el tema de archivos”.

Refirió que “es de las primeras veces que estamos trabajando con el Archivo General de la Nación”, pues participarán dos ponentes que vienen directamente de la Casa de la Memoria Histórica de México.

Por otra parte, Vázquez Velázquez informó que este 24 de octubre, a las 18:30 horas, se llevará a cabo en el AGHET la inauguración de una exposición de documentos históricos del Fondo Criminal y Judicial sobre Hechicería, denominada “Hechicería y Leyendas de Tlaxcala: ¿Y tú crees?”

Comentó que, en esos expedientes, se habla del trato que recibían quienes eran considerados hechiceros o hechiceras, por lo que “la intención también, por supuesto, es sacar los documentos originales”.

“Nosotros estamos ciertos, en el Archivo General e Histórico, que los documentos que tenemos con tanto valor no deben de estar solamente resguardados, deben de darse a conocer a la ciudadanía en general”, añadió.

Al respecto, Mayra Vázquez mencionó que, con la colaboración del municipio de San Pablo Apetatitlán, se realizará paralelamente el festival viviente de leyendas ancestrales “Entre rutas y altares”, con representación actoral de leyendas del estado, a propósito de la próxima celebración del Día de Muertos.

“Vamos a recorrer todas las instalaciones con estos personajes, con estos actores, para concluir con la inauguración de nuestra exposición. Tenemos dos expedientes judiciales con carácter denominado criminal del siglo XVIII, de 1701 a 1810, que forman parte del acervo del AGHET”, apuntó.

La titular del AGHET anticipó la instalación del Consejo Estatal de Archivos, mediante el cual se coordinarán esfuerzos entre los municipios y las instituciones del estado para mejorar la organización, conservación y acceso a los archivos, lo que contribuirá a fortalecer la profesionalización y el cumplimiento de la ley en materia archivística.

“Este Consejo está integrado por algunos municipios, son seis, entre ellos Tlaxcala, Chiautempan y Contla, y por representantes del Poder Judicial y el Legislativo, la Secretaría de Gobierno, el Órgano de Fiscalización, entre otros”, abundó.

Vázquez Velázquez agregó que, con este Consejo, y las actividades de capacitación y difusión a cargo del AGHET, se cumple el compromiso de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros con la transparencia y la legalidad en materia de archivos, y la preservación del acervo documental en la entidad.

