Antivacunas contra el Covid-19 exigen respeto a no recibir el antígeno y se elimine certificado de vacunación

Personas que se oponen a la vacuna contra el Covid-19 realizaron una manifestación en la capital del estado para exigir a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y a los diputados que se respete su derecho a no recibir el antígeno y que se elimine el decreto que exige la presentación del certificado de vacunación para ingresar a espacios públicos y centros comerciales.

Seguidores de Luis Montagnier, Andreas Ludwing Kalcker y Pedro Chávez –científicos que rechazado la vacuna contra el SARS-CoV-2—marcharon por diversas calles del municipio tlaxcalteca este domingo también para pedir a la sociedad “a que abra los ojos” ante los presuntos efectos fatales que está provocando el inmunizante en otros países.

En entrevista una de las manifestantes, quien prefirió no proporcionar su nombre, asentó que esta acción es “para exigir” a las autoridades estatales que cumplan con lo que estableció el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Promoción de la Salud federal, Hugo López-Gatell “de que no se debe obligar a nadie ni a vacunarse ni a hacer nada de lo que no quiera. Nada por la fuerza, parece que estamos en la época de Hitler”.

Respecto del decreto publicado en el Periódico Oficial del gobierno del estado que establece la presentación del certificado de vacunación contra el Covid-19 para ingresar a espacios públicos y centros comerciales, entre otros, la manifestante evocó a la sensibilidad de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros para que lo elimine.

“Porqué quieren obligar si no somos perros para tener nuestro carnet de vacunación. Estamos en un país libre, ejercemos nuestros derechos. Le exigimos a la gobernadora que pida un carnet, pero para la gente que no ha comido, que no tiene casa, que no tiene trabajo, que le exijan un carnet para que así se dé cuenta de lo que está pasando y no exijan algo de lo que la gente no está convencida porque se están muriendo muchas personas y de eso no se dice nada”, aseveró.

“Exigimos a la gobernadora que sabemos que es una buena mujer que se informe y que haga que los que están a cargo de la salud que platiquen con Comisión Mundial de la Salud del doctor Pedro Chávez, Manuel Aparicio para que ellos también den su argumento de por qué las vacunas están provocando tantas muertes y tantos males en las personas. Ahora lo peor, se van a meter con los niños y eso sí, no lo vamos a permitir”.