Ante posible repunte de Covid–19, Sesa intensificará búsqueda de casos en dependencias y empresas: Lima

Entre las medidas para prevenir que un repunte de contagios de Covid–19, que eventualmente se presentará en la segunda quincena del mes de abril, brigadas de la Secretaría de Salud (Sesa) intensificarán el rastreo y búsqueda intencionada de casos sospechosos en empresas y dependencia donde se realizan labores administrativas en espacios cerrados, adelantó el titular de esta dependencia, René Lima Morales.

En rueda de prensa, asentó que un tercer repunte de infecciones del SARS–CoV–2 en la entidad prácticamente es un hecho, pues en algunos países de Europa ya está sucediendo porque su población relajó las medidas preventivas y lo mismo puede suceder en el país y en la entidad durante el periodo vacacional de Semana Santa.

“En esta semana sigue la tendencia a la baja (en el número de casos positivos), sin embargo, estamos avizorando que para mediados de abril exista un rebrote importantísimo, tanto como el que ocurrió en la primera ola en los meses de mayo y junio de 2020”, aunque, aclaró, los casos que se presentaron en ese periodo fueron menores en tres veces a los que se registraron en las tres primeras semanas del pasado mes de enero por las reuniones y fiestas de fin de año.

- Anuncio -

Indicó que hasta ahora han sido aplicadas 53 mil 598 pruebas PCR para diagnosticar Covid–19 en igual número de tlaxcaltecas, de las cuales 16 mil 434 dieron positivo al coronavirus, 32 mil 347 negativo y 4 mil 817 están a la espera de resultados; en el caso de decesos provocados por la enfermedad, la Sesa tiene un registro de 2 mil 220.

Lima Morales aseveró que esta pandemia solamente puede ser controlada con la participación consciente y activa de la ciudadanía, de ahí debe seguir aplicando las acciones de prevención como el uso de cubrebocas, lavado de manos constante con agua y jabón o gel, limpieza y aseo de espacios, pero sobre todo mantener el distanciamiento social.

En tanto, señaló que la Sesa aprovechará este periodo de disminución en la incidencia de contagios y de decesos que se presenta en la entidad para establecer “un cerco epidemiológico mucho más eficiente”, con una campaña de rastreo de búsqueda intencionada de casos “más intensa en lugares cerrados, en instituciones educativas, sobre todo aquellas que están operando de forma administrativa, en instituciones de gobierno y en empresas”.

Sin embargo, alertó sobre el periodo vacacional de Semana Santa en el que la población podría salir y celebrar reuniones tomando como base el descenso de la pandemia y la campaña de vacunación contra el Covid–19 en adultos mayores que realiza el gobierno federal en estos momentos.

- Anuncio -

Sobre este último punto, Lima Morales advirtió que el porcentaje de personas vacunadas que registra la entidad hasta ahora –de poco más de 53 mil– no es suficiente para considerar que ya no hay el riesgo de infectarse.

“En estos momentos, por vacunación, no tenemos control de ningún tema, al menos en Covid. No quiere decir que sea mala, sino que es bajo el porcentaje (de vacunados) y todavía no hay una inmunidad mayor y, por lo tanto, la mayor parte de la población sigue en riesgo alto de contagio”.

Además, aclaró que las personas que ya recibieron la primera dosis de la vacuna contra el SARS–CoV–2 aún pueden enfermarse, aunque no de gravedad y, dependiendo de la efectividad del biológico que recibieron, seguir siendo propagadores del virus ante su familia y ante la mayor parte de la población.

“Los adultos mayores que ya se están vacunando, deben esperar como mínimo, después de la primera dosis, cinco semanas para tener algún tipo de inmunidad efectiva, lo mismo el personal de salud. La inmunidad no se da en la primera ni en la segunda semana, comienza en la tercera y su pico es después de la quinta, por eso los cuidados deben seguir siendo importantes”.

“Sabemos que en Semana Santa se visitan lugares públicos muy concurridos, así como se sale mucho más a vacacionar o buscar reuniones familiares y hay que tener cuidado porque eso va condicionar el rebrote, al menos en el estado de Tlaxcala”, anotó.

“El grupo de personas con factores de riesgo como diabetes, obesidad e hipertensión sigue estando en riesgo, es por eso que las medidas de cuidado, al menos durante esta temporada, no pueden bajar, no hasta que tengamos el 70 por ciento de la población vacunada como mínimo. No pueden bajar”.

El funcionario aclaró que la logística de la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid–19 está a cargo de la delegación de la Secretaría de Bienestar y la participación de personal de la Sesa solo se da en algunos municipios y es en la etapa final para verificar “que la persona que recibe la dosis es la correcta” y también “nos encargamos de la observación que no existan fenómenos o eventos adversos” de la vacuna.

A un año de haberse puesto en marcha el confinamiento social para evitar el contagio y propagación del SARS–CoV–2 en la entidad, una de las experiencias que ha tenido la Sesa es que el control de la pandemia pasa por la participación activa y consciente de la sociedad para seguir y acatar las recomendaciones de las autoridades, pues en este periodo se ha demostrado que las acciones punitivas no son efectivas, comentó.

“Si no tomamos conciencia para este próximo evento de Semana Santa, no vamos a tener, nuevamente, control epidemiológico, ya que aprendimos que el control epidemiológico para Covid–19 lo marca la sociedad, no ninguna acción (de gobierno). Como se habrán dado cuenta, ninguna acción punitiva es capaza de suplir que alguien se lave las manos o use cubrebocas. Ninguna acción punitiva se vio, a lo largo del año, que sirviera más que la conciencia social”.

“Hemos aprendido en un año que la salud es un derecho, pero también es algo que nosotros, como individuos, podemos hacer, ejercer y cuidar. Ante esa situación es el exhorto a la sociedad a que esté pendiente como primera línea de defensa ante el Covid–19, el cual no ha sido controlado”, sostuvo.