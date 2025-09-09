Ante la inseguridad, no hay que “quedarse cruzados de brazos y dejar de hacer las cosas”: empresarios

Empresarios de los sectores servicios y de turismo señalaron que la inseguridad “ya nos rebasó” no sólo en Tlaxcala, sino en todo el país, de ahí la necesidad de que las autoridades hagan su trabajo y ellos mismos no se “queden cruzados de brazos y dejar de hacer las cosas. Tenemos que comprometernos y hacer que esto (su trabajo) salga adelante”.

En la conferencia de prensa para anunciar la Expo Proveeduría Restaurantes, Hoteles y Comercio 2025, el vicepresidente coordinador del estado de Tlaxcala de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco–Servytur) México, Eloy Berruecos López señaló que este problema no sólo se da en Tlaxcala sino a nivel nacional.

Expuso que en el caso de Tlaxcala “ya nos rebasó todo esto y por qué ya nos rebasó, porque ha crecido bastante la ciudadanía, somos un millón 300 mil habitantes y sería ilógico que cada uno de nosotros tenga un policía y no nos van a cuidar, entonces esto ya nos rebasó, pero se está poniendo atención, pues a nivel nacional este martes el presidente de Concanaco tenía una reunión con los responsables de la seguridad en el país para ver en qué podemos contribuir, y lo vamos a venir haciendo, eso es lo que nos va a tocar para poner nuestro granito de arena, cómo podemos contribuir para aumentar la seguridad”.

No obstante, señaló que “no vamos a terminar con ello, sé que ya estamos rebasados”. Además, precisó que hace 15 días sostuvieron una reunión con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en donde les ofreció atenderlos y apoyarlos en materia de seguridad.

En tanto, el director de la Expo Proveeduría Restaurantes, Hoteles y Comercio 2025, Moisés Cahuantzi Téllez manifestó que la inseguridad afecta a todo México, pues hay brotes de inseguridad, pero “esperamos, confiamos y tenemos ganas de salir adelante, estamos comprometidos con la sociedad y con los dueños de establecimientos para poner nuestro granito de arena y contribuir, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que la inseguridad nos rebase, lo tenemos que hacer por México, lo vamos a hacer por Tlaxcala y lo vamos a hacer por la región”.

Además, retomó las palabras de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha señalado que “la inseguridad en Tlaxcala no es tan grave”.

Asimismo, señaló que “es bien sabido por todos de la inseguridad que tenemos en las vías carreteras, no sólo del estado, vuelvo a insistir, esto ya es un mal que nos atañe a todos, sin embargo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que la inseguridad nos rebase y dejar de hacer las cosas, tenemos que comprometernos y hacer que esto salga adelante, porque de otra forma si dejamos que esto siga adelante, tenemos que afrontarlo y esperar que las autoridades hagan su trabajo”.

Moisés Cahuantzi dijo que han solicitado a las autoridades que trabajen para garantizar la seguridad en el estado y confían en que haya resultados en este tema.