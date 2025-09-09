Martes, septiembre 9, 2025
NoticiasEconomía y Ecología

Ante la inseguridad, no hay que “quedarse cruzados de brazos y dejar de hacer las cosas”: empresarios

Ante la inseguridad, no hay que “quedarse cruzados de brazos y dejar de hacer las cosas”: empresarios
José Carlos Avendaño

Empresarios de los sectores servicios y de turismo señalaron que la inseguridad “ya nos rebasó” no sólo en Tlaxcala, sino en todo el país, de ahí la necesidad de que las autoridades hagan su trabajo y ellos mismos no se “queden cruzados de brazos y dejar de hacer las cosas. Tenemos que comprometernos y hacer que esto (su trabajo) salga adelante”.

- Anuncio -

En la conferencia de prensa para anunciar la Expo Proveeduría Restaurantes, Hoteles y Comercio 2025, el vicepresidente coordinador del estado de Tlaxcala de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco–Servytur) México,  Eloy Berruecos López señaló que este problema no sólo se da en Tlaxcala sino a nivel nacional.

Expuso que en el caso de Tlaxcala “ya nos rebasó todo esto y por qué ya nos rebasó, porque ha crecido bastante la ciudadanía, somos un millón 300 mil habitantes y sería ilógico que cada uno de nosotros tenga un policía y no nos van a cuidar, entonces esto ya nos rebasó, pero se está poniendo atención, pues a nivel nacional este martes el presidente de Concanaco tenía una reunión con los responsables de la seguridad en el país para ver en qué podemos contribuir, y lo vamos a venir haciendo, eso es lo que nos va a tocar para poner nuestro granito de arena, cómo podemos contribuir para aumentar la seguridad”.

No obstante, señaló que “no vamos a terminar con ello, sé que ya estamos rebasados”. Además, precisó que hace 15 días sostuvieron una reunión con la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, en donde les ofreció atenderlos y apoyarlos en materia de seguridad.

- Advertisement -

En tanto, el director de la Expo Proveeduría Restaurantes, Hoteles y Comercio 2025, Moisés Cahuantzi Téllez manifestó que la inseguridad afecta a todo México, pues hay brotes de inseguridad, pero “esperamos, confiamos y tenemos ganas de salir adelante, estamos comprometidos con la sociedad y con los dueños de establecimientos para poner nuestro granito de arena y contribuir, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que la inseguridad nos rebase, lo tenemos que hacer por México, lo vamos a hacer por Tlaxcala y lo vamos a hacer por la región”.

Además, retomó las palabras de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien ha señalado que “la inseguridad en Tlaxcala no es tan grave”.

Asimismo, señaló que “es bien sabido por todos de la inseguridad que tenemos en las vías carreteras, no sólo del estado, vuelvo a insistir, esto ya es un mal que nos atañe a todos, sin embargo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y dejar que la inseguridad nos rebase y dejar de hacer las cosas, tenemos que comprometernos y hacer que esto salga adelante, porque de otra forma si dejamos que esto siga adelante, tenemos que afrontarlo y esperar que las autoridades hagan su trabajo”.

- Advertisement -

Moisés Cahuantzi dijo que han solicitado a las autoridades que trabajen para garantizar la seguridad en el estado y confían en que haya resultados en este tema.

Temas

Más noticias

Ciencia y tecnología

Universidades deben integrar las Tecnologías de la Información en todas sus carreras: Rivera

José Carlos Avendaño -
Las necesidades del sector de Tecnologías de la Información (TI) no están cubiertas por las universidades en México, ya que se requiere integrar esta...
Ciencia y tecnología

75% de la población mayor de 6 años de edad es usuaria de internet en Tlaxcala: Inegi

José Carlos Avendaño -
El 75 por ciento de la población de 6 años de edad y más es usuaria de internet en Tlaxcala, esto es, 738 mil...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Podrán 500 trabajadores del ayuntamiento de Chiautempan acceder a créditos baratos con Fonacot

Dania Corona Muñoz -
Alrededor de 500 trabajadores del ayuntamiento de Chiautempan serán beneficiados con la firma de un convenio con el Instituto del Fondo Nacional para el...

Dirección del Tecnológico de la Sierra Norte deberá sustentar despidos de trabajadores: SNES

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
La Dirección del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla, a cargo de Edgar Carrasco Gasca, tendrá que sustentar las razones por...

“Es un presidente que cumple”, fue la voz de la ciudadanía que marcó el informe de gobierno de Alfonso Sánchez

La Redacción -
El Primer Informe de Gobierno del presidente municipal de Tlaxcala, Alfonso Sánchez García se convirtió en una auténtica fiesta ciudadana. Con un auditorio lleno...

Más noticias

Disminuyeron 32% incidencia de homicidios dolosos en el país en lo que va del sexenio: Figueroa

La Jornada -
En lo que va del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se reporta una disminución de 32 por ciento en la incidencia de...

Israel bombardea en Qatar a la dirigencia de Hamas; Doha condena “ataque cobarde”

La Jornada -
Doha. Israel lanzó un ataque contra los líderes de Hamas en Qatar el martes, al ampliar sus acciones militares que se han extendido por...

Incremento de impuestos a refrescos y tabaco serán para un fondo de salud: Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que el incremento en impuestos a refrescos y tabaco se usarán para un fondo de...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025