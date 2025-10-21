Ante embates de la derecha, es fundamental refrendar apoyo a la presidenta Sheinbaum: Ana Rivera

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera pidió a pobladores de Tlaxcala refrendar su apoyo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo ahora en que su administración atraviesa por retos significativos, como son la relación de nuestro país con Estados Unidos y los embates recibidos por sectores de la derecha en relación a las recientes lluvias e inundaciones que se presentaron en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

En asambleas informativas realizadas en comunidades de los municipios de Apizaco, Sanctórum, Panotla, Zacatelco y Tetlatlahuca, Ana Lilia Rivera subrayó que en estos momentos la titular del Ejecutivo federal requiere el respaldo del pueblo, no sólo para enfrentar esos dos retos en la actual coyuntura que vive el país, sino también para profundizar el cambio en México para evitar que el viejo régimen regrese por sus fueros.

“Sumemos con la presidenta de México, ella nos necesita, sobre todo porque la transformación que se está llevando a cabo en nuestro país requiere del respaldo del pueblo. Ustedes decidirán si este cambio lo impulsamos junto con ella, o caemos en el conformismo, en la desidia, en la pereza y en la indiferencia. Se requiere de todas y todos para hacer posible el segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

La senadora tlaxcalteca refirió que en los 12 meses que lleva en la Presidencia de México, Sheinbaum Pardo ha impulsado más de 20 reformas a la Constitución Política para incluir diversos derechos sociales, lo cual no se hacía en más de 100 años de la promulgación del actual texto constitucional, situación que ha posibilitado que millones de personas reciban apoyos económicos y ahora sean parte del presupuesto, como no lo hicieron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN.

Pero, además, subrayó que las reformas han abarcado el mejoramiento de la seguridad pública, otorgando más facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de investigación, inteligencia y fiscalización, además de establecer en leyes secundarias una mayor y mejor coordinación del gobierno federal con los estados y municipios, lo cual ha contribuido a reducir la criminalidad y combatir la delincuencia organizada.

Ana Lilia Rivera se dijo satisfecha y motivada por haber sido parte de esos cambios constitucionales y legales desde el Senado de la República, donde las iniciativas enviadas por la presidenta han recibido el impulso para concretarlas.

Por todo ello y para profundizar el cambio iniciado en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, la legisladora destacó la importancia de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien enfatizó las diversas acciones por combatir la corrupción y la impunidad, al tiempo de hacer crecer la economía y hacer que la riqueza se distribuya a todos los sectores de la sociedad.