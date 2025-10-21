Martes, octubre 21, 2025
NoticiasPolítica

Ante embates de la derecha, es fundamental refrendar apoyo a la presidenta Sheinbaum: Ana Rivera

La Redacción

La senadora Ana Lilia Rivera Rivera pidió a pobladores de Tlaxcala refrendar su apoyo hacia la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, sobre todo ahora en que su administración atraviesa por retos significativos, como son la relación de nuestro país con Estados Unidos y los embates recibidos por sectores de la derecha en relación a las recientes lluvias e inundaciones que se presentaron en los estados de Puebla, Veracruz, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

- Anuncio -

En asambleas informativas realizadas en comunidades de los municipios de Apizaco, Sanctórum, Panotla, Zacatelco y Tetlatlahuca, Ana Lilia Rivera subrayó que en estos momentos la titular del Ejecutivo federal requiere el respaldo del pueblo, no sólo para enfrentar esos dos retos en la actual coyuntura que vive el país, sino también para profundizar el cambio en México para evitar que el viejo régimen regrese por sus fueros.

“Sumemos con la presidenta de México, ella nos necesita, sobre todo porque la transformación que se está llevando a cabo en nuestro país requiere del respaldo del pueblo. Ustedes decidirán si este cambio lo impulsamos junto con ella, o caemos en el conformismo, en la desidia, en la pereza y en la indiferencia. Se requiere de todas y todos para hacer posible el segundo piso de la Cuarta Transformación”, afirmó.

La senadora tlaxcalteca refirió que en los 12 meses que lleva en la Presidencia de México, Sheinbaum Pardo ha impulsado más de 20 reformas a la Constitución Política para incluir diversos derechos sociales, lo cual no se hacía en más de 100 años de la promulgación del actual texto constitucional, situación que ha posibilitado que millones de personas reciban apoyos económicos y ahora sean parte del presupuesto, como no lo hicieron los gobiernos neoliberales del PRI y del PAN.

- Advertisement -

Pero, además, subrayó que las reformas han abarcado el mejoramiento de la seguridad pública, otorgando más facultades a la Secretaría de Seguridad Ciudadana en materia de investigación, inteligencia y fiscalización, además de establecer en leyes secundarias una mayor y mejor coordinación del gobierno federal con los estados y municipios, lo cual ha contribuido a reducir la criminalidad y combatir la delincuencia organizada.

Ana Lilia Rivera se dijo satisfecha y motivada por haber sido parte de esos cambios constitucionales y legales desde el Senado de la República, donde las iniciativas enviadas por la presidenta han recibido el impulso para concretarlas.

Por todo ello y para profundizar el cambio iniciado en 2018 con Andrés Manuel López Obrador, la legisladora destacó la importancia de respaldar a la presidenta Claudia Sheinbaum, de quien enfatizó las diversas acciones por combatir la corrupción y la impunidad, al tiempo de hacer crecer la economía y hacer que la riqueza se distribuya a todos los sectores de la sociedad.

Temas

Más noticias

Nacional

Cae segundo implicado en el homicidio del abogado David Cohen

La Redacción -
Kevin Ruiz Ciudad de México. El jefe de la policía capitalina, Pablo Vázquez, informó que agentes de inteligencia de la SSC efectuaron la detención de Donovan...
Nacional

Aumentan a 44 los muertos por lluvias; gobierno federal intensifica rescates en 139 municipios

La Redacción -
Iván Evair Saldaña y César Arellano El gobierno de México informó este domingo que suman 44 personas fallecidas por las intensas lluvias registradas en los...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Necesario impulsar más políticas públicas para la atención temprana e integral del cáncer de mama: Ruiz

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada local de la fracción parlamentaria de Morena, Lorena Ruiz García refrendó su compromiso de impulsar políticas públicas con perspectiva de género, centradas...

En un libro, traen al presente al artista multifacético Antonio Ruiz El Corcito

Paula Carrizosa -
La obra de El Corcito, apelativo que el multifacético artista Antonio Ruiz (Texcoco, 1892 - Ciudad de México, 1964), adoptó en alusión a un...
00:01:57

Propone Bocardo reformar la Ley del TET para evitar nepotismo y vínculos partidistas

Juan Luis Cruz Pérez -
La diputada independiente Soraya Noemí Bocardo Phillips presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) con el objetivo de impedir...

Más noticias

Crece a 13.7 millones la cifra de migrantes ‘sin papeles’ en EU

La Jornada -
Washington Y Nueva York., La población de migrantes indocumentados en Estados Unidos se incrementó en los recientes cinco años a aproximadamente 13.7 millones de...

Implementa IMSS nuevo esquema de consultas en horario nocturno

La Jornada -
Ciudad de México. Para ampliar la atención en salud a su derechohabiencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) puso en operación un nuevo...

Aseguradoras litigan con el SAT por adeudos de hace 10 años

La Jornada -
La aseguradora AXA mantiene litigios contra el fisco y el Estado mexicano por adeudos que datan desde hace una década. La empresa de origen...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025