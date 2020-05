Busca Andrés Méndez regresar la credibilidad a la Canaco de Chiautempan

El nuevo presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Chiautempan, Andrés Méndez Tepech se ha fijado como objetivo regresar la credibilidad a este organismo y acercar beneficios a los agremiados, con el respaldo de todos los integrantes del consejo directivo.

Además, la Canaco de Chiautempan trabajará de manera coordinada con la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) de Tlaxcala, pues en periodos anteriores hubo un distanciamiento con este último organismo.

“Claro que sí vamos a participar con Fecanaco, después de la asamblea del 29 de marzo, la siguiente tarea fue protocolizar nuestra acta, ya nos la entregaron y por eso se hizo público el cambio en la presidencia. He informado a los órganos federales, estatales y municipales el cambio y nos vamos a sentar con gente de Fecanaco para presentarnos y establecer diálogo permanente para colaborar juntos”, refirió Andrés Méndez en entrevista.



Cuestionado sobre los problemas del pasado por la disputa de la presidencia de la cámara, respondió que él llega con el respaldo de la mayoría de los afiliados… “estoy enterado de que hubo un intento de generar otra cámara por parte de algunos ex integrantes, ya llevan varios años con este ejercicio de querer arrebatar el nombre, pero por ahora no he tenido ningún encuentro ni ningún problema así de manera directa”.

Incluso, dijo que su política es de inclusión y muestra de ello es que el presidente saliente, Rafael Cuecuecha Rodríguez asumió la vicepresidencia, ya que “decidió acompañarnos en este traslado que estamos haciendo de una presidencia a otra”.

Tras insistir que con “otro tipo de personajes hasta el momento no hemos tenido ningún enfrentamiento y espero que no lo tengamos más adelante”, dijo que llega a trabajar y a echarle ganas para defender al sector.

“Principalmente a generar credibilidad, es una cámara que desafortunadamente ha sido abandonada, manoseada, saqueada y, sin embargo, lo que esperamos es reivindicar el nombre y los principios con los que fue creada en 1975 y obviamente acercar beneficios a los agremiados”.

Por tanto, invitó a los comerciantes a que se afilien porque va a generar un plan de trabajo que permita marcar una pauta entre “lo que se venía haciendo y lo que ahorita tenemos posibilidades de hacer”.