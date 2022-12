Analizan organizaciones impugnar nueva coordinación del Congreso Agrario Permanente; hubo anomalías: CCI

Organización integrantes del Congreso Agrario Permanente (CAP) inconformes con el resultado de la elección de Sergio Sarmiento Rodríguez como nuevo coordinador estatal de esta confederación analizan la posibilidad de impugnar este nombramiento y decidieron mantenerse al margen hasta en tanto la representación nacional no resuelva este caso.

Así lo puntualizó Claudio Flores Espina, dirigente estatal de la Central Campesina Independiente (CCI) y excoordinador del CAP, quien subrayó que hay “ciertas anomalías que se dieron en el proceso de selección y a raíz de eso no hubo acuerdos suficientes y necesarios”.

Reconoció que no se lograron concensos para que la CCI, la Confederación Nacional Campesina (CNC), la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) y la agrupación de jóvenes también quedaran integradas en la nueva coordinación.

-¿Está en riesgos la permanencia de la CCI, CNC, Coduc y de la organización de jóvenes en el CAP ?.

-Algo que siempre hemos dicho, es que al CAP le damos vida, somo organizaciones responsables en el decir y en el hacer; lamentablemente ‘la chiquillada’, unas que no aportan mucho, se han aferrado a mantenerse ahí, aunque este no es el tema, vamos a seguir trabajando.

Pero -añadió- todavía no definimos cuál sea el camino porque la elección de la nueva coordinación es reciente; “en su momento lo daremos a conocer”.

-¿Qué tanto pesan las ideologías partidistas de las organizaciones (al interior del CAP) para mantener la unidad y qué tanto se deja de lado el tema del campo?.

-Vamos a hacer lo que nos corresponde, tal vez vamos a impugnar los actos de ilegalidad que han cometido estos compañeros.

Si hubiera condición para que se reconsidere el nombramiento de coordinador, “abonariamos a la unidad, siempre hemos estado por atender el tema del campo porque este es el objetivo principal de lucha” en el Congreso Agrario Permanente, añadió.

Confió a La Jornada de Oriente que ya no había coincidencias entre las organizaciones, por lo que se propuso cambiar la coordinación (a cargo de José Isabel Juárez Torres, líder de la Unión Campesina Democrática) “porque estaba muy del lado del gobierno”, lo cual no contribuía mucho a favor del sector.

“Los compañeros estuvieron muy pasivos, echados adelante al gobierno, no es malo pero creo que no ayuda a exponer los problemas que hay ante la sociedad y los compañeros que nos están pidiendo intervención”, sobre todo en este año de afectación por la sequía.

Sin embargo, la elección de una nueva representación “no se dio como se esperaba, por eso se dieron las diferencias, y fue circunstancial no porque verdaderamente haya un peso específico”, refirió en alusión a Sergio Sarmiento Rodríguez, coordinador ya en funciones, en relevo de Juárez Torres.

Contestó que la CCI dirige al CAP a nivel nacional y que previamente le fue expuesta esta situación, pero por contratiempos no acudió al acto en el que Sarmiento Rodríguez asumió el cargo, el viernes pasado.

Por acuerdo, nosotros asistimos para tratar de dar una “salida política”, pero no hubo condiciones y nos retiramos del evento, no íbamos a avalar algo que no está totalmente legalizado, pues quien quedó al frente “no tiene la capacidad de abonar a la unidad”.

Flores Espina respondió que estas son las organizaciones “con mayor presencia” y expertas en el manejo del tema agropecuario, por lo que no se descartaría la conformación de algún frente nuevo. “No podemos quedarnos a lo que digan unos cuantos, realmente lo que quieren es más para beneficio personal que para una solución del sector, pero antes deberá resolver la coordinación nacional del CAP”.

Remarcó que estas cuatro agrupaciones harán valer sus derechos “para poder impugnar esta situación, de no ser así, buscaremos la salida más conveniente”.