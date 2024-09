Analiza SMA áreas para la ubicación de un nuevo relleno sanitario en la zona centro-norte del estado

Una vez que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros le encomendó dejar resuelto el problema de los rellenos sanitarios, Pedro Aquino Alvarado, titular de la Secretaría del Medio Ambiente del estado (SMA), reiteró que se realiza el análisis para determinar la ubicación de un nuevo relleno sanitario en la zona centro-norte del estado.

- Anuncio -

En entrevista colectiva, repasó que el primer compromiso es atender los sitios actuales y garantizar la continuidad del servicio, lo que significa considerar un nuevo modelo de gestión integral de residuos del estado que implemente tecnologías básicas y tradicionales e incorpore algunas otras.

Recalcó que debe existir al menos un nuevo relleno, para lo cual se analizan zonas específicas, toda vez que la normatividad establece distancias mínimas para su instalación; sin embargo, “tendremos que ampliarlas, por una razón, normalmente alrededor de un sitio de disposición final se genera economía por el acopio y comercialización de los residuos”, y al mismo tiempo, se genera la venta de alimentos y otras situaciones.

Acentuó que también tendrá que garantizarse la conectividad y vialidad para no causar más afectaciones a los municipios, de ahí la importancia de un relleno nuevo que podría ubicarse en la zona centro-norte, además de otro tipo de instalaciones de manejo integral que operen con una logística que no encarezca al ayuntamiento el gasto de transporte ni el funcionamiento, pues lo que actualmente se recauda no es suficiente para financiar esas erogaciones.

- Advertisement -

Acentuó que hasta ahora no se cuenta con estudios que indiquen el daño causado por los rellenos en los mantos acuíferos, pues los diagnósticos efectuados no han sido orientados a la contaminación, ya que están dirigidos a cuestiones previas o tedientes a la clausura de los mismos.

Y es que, durante el inicio de una actividad de reforestación en “Las Cuevas” en San Pablo Apetatitlán, la titular del Poder Ejecutivo le dijo categórica: “… precisamente porque eres tlaxcalteca tienes el compromiso de dejar resuelto el problema de rellenos sanitarios, ese es tu compromiso y lo vas a cumplir”.

Lorena Cuéllar Cisneros repasó que se administración trabaja en este tema, pues “los rellenos sanitarios han sido un problema muy grave”, pues “son tiraderos a cielo abierto, que ya culminaron su vida útil y que tenemos que poner orden como gobierno y tenemos que trabajar para resolver”.