Analiza SEPE si propone en iniciativa legislativa sanción penal o civil a quienes agredan a docentes

En la iniciativa legislativa que preparará la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para tipificar como delito la agresión de padres y madres de familia a docentes en espacio escolar y horario laboral, se analiza si se contempla una sanción de carácter penal o civil, informó el titular de la dependencia, Homero Meneses Hernández.

Entrevistado para abundar más sobre este tema que publicó La Jornada de Oriente, el funcionario refirió que tiene reportados al menos tres agresiones contra trabajadores de la educación en horario laboral en los últimos tres meses, pero “ahora que he estado haciendo los recorridos para la firma de convenios de coordinación y concurrencia con los municipios, ya llevamos 39 de los 60, me he encontrado, cada vez de manera más recurrente, quejas de los directores de las escuelas de que ha habido agresiones, amenazas, etcétera”.

Agregó que le planteó a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, al menos dos escenarios: “que cuando hubiese violencia verbal, física o amenazas en el espacio escolar y en el horario laboral, el agresor o agresora fuese sancionado de manera ejemplar, esto es, a través de una acción de carácter penal o en el Código Civil, porque estamos hablando de personas servidoras públicas que en el ejercicio de su función son amenazadas o agredidas físicamente”.

–¿Qué entender por ejemplar?

–Ejemplar significa una pena que ya la revisaremos en el contexto de la iniciativa, pero yo sí pienso que no puede ser sancionado como una querella entre particulares, porque actualmente así está, si hay una agresión, el agredido debe presentar la denuncia ante la Fiscalía y la tipificación de la falta, del delito, es como una agresión entre particulares, como si fuera una pelea entre iguales en la calle, es una acusación de agresiones, pero eso no es una agresión, lo que yo quisiera decir es que tratándose de servidores públicos, en escuela, en un horario laboral, un padre o madre que ingrese a agredir o amenazar, debe ser sancionado con una situación de carácter punitivo y no sé si llegar a una situación de privación de la libertad.

Sin embargo, dijo que está consciente de que la sanción no es la solución, pues “la sanción nos va a llevar a tener un registro de lo que sucede, pero la situación real está en incorporar la idea de que la cultura de paz y diálogo es lo preferente”.

Lo que sí subrayó es que no se puede ser omiso ante estas situaciones y “si bien estamos promoviendo una cultura de paz en el espacio escolar, al haber algún tipo de agresión, contraviene todo el esfuerzo que estamos haciendo”.

Admitió que está preocupado porque ya en el análisis cada vez resultan más casos, al grado que está interesado en hacer una especie de censo, de consulta, mandando a los directores de las escuelas de todos los niveles educativos, para que digan si tienen el registro de algún tipo de agresión, sea amenaza física o verbal, de algún padre madre, tutor o cuidador.

Atribuyó que esta actitud de algunos padres de familia hacia los docentes es resultado de 33 años de política neoliberal, pues trajo entre otras cosas una responsabilidad al magisterio de la debacle ética y moral en las instituciones. Incluso, en 2013 hubo una política muy fuerte para señalar al magisterio como flojo, revoltoso y conflicto, y ahí hay documentales como Mexicanos Primero y la película de Panzazo, expuso.

A ello sumó que las familias no cumplen con su responsabilidad social de cuidar y acompañar a sus hijos e hijas, pues ya no hay convivencia porque se ha perdido la comunicación entre las integrantes de las familias.