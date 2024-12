Analiza ITE monto del recurso adicional que requerirá para elección judicial

El recurso adicional que requerirá el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) para hacer frente al proceso electoral extraordinario del Poder Judicial del eatado, dependerá del número y diseño de boletas electorales, capacidad de bodegas y desarrollo de tecnología, informó el presidente del organismo, Emmanuel Ávila González.

En entrevista, sostuvo que para esta proyección económica iniciarán de cero porque deben adecuar sus bodegas, verificar cuánto material electoral (urnas, mamparas) puede ser reutilizado y adaptado para evitar una solicitud excesiva, pero también a los lineamientos que emita el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto a los diseños de las boletas electorales.

“La presencia, el día de hoy, de los representantes del Poder Legislativo y del Poder Judicial es una buen señal. Nosotros tenemos que acercarnos propiamente al Poder Judicial para conocer de entrada el número de cargos que existen por materia civil, mercantil, familiar, penal y bueno la determinación es que se haga la mitad de los cargos en cuanto a juezas y jueces, pero ya conocemos que habrá en la totalidad del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal de Conciliación y Arbitraje; y va a mitades el Tribunal Superior de Justicia”.

Respecto a si el marco jurídico avalado en las últimas semanas por el Legislativo local será suficiente para hacer frente a esta encomienda, Emmanuel Ávila recordó que aún está por definirse aspectos como la viabilidad del cómputo de la elección al término de la jornada, o si este se realiza por actas o por cada una de las boletas.

“Hay que recordar que la integración y capacitación de los ciudadanos que estarán las mesas directivas de casilla le corresponde al Instituto Nacional Electoral y ellos tendrán que delinear el diseño del cómputo primero en casillas -si es que lo hay- o directamente en los Consejos Distritales, tanto para los cargos federales como el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones para los cargos locales. Con base en ello, nosotros vamos a saber cuál va a ser nuestro universo de boletas a imprimir y cómo vamos a delinear los cómputos distritales”.

Agregó que este proceso extraordinario para el Poder Judicial de Tlaxcala tiene tanto bondades como desafíos-; de modo que si bien están a cinco meses de la jornada electoral, no hay bases muy claras y parten de la nada, en comparación con la elección de integrantes del Ejecutivo y Legislativo, harán todo el esfuerzo para implementar las estrategias que permitan hacer frente a este escenario.

“No nos queda otra más que asumir el reto. Al final de cuentas no tenemos otra opción, es un diseño constitucional que está puesto para que nosotros lo hagamos y nosotros siempre con el profesionalismo que caracteriza a la institución, tenemos que dar buenas cuentas a la ciudadanía”.

El presidente del ITE confió en que estas condiciones no se traduzcan en una baja participación ciudadana, pues si bien el proceso apenas inicia; el tema en general de la elección de juzgadores a nivel nacional ya se ha socializado desde hace algunos meses, razón por la que ahora deberán reforzar la difusión sobre este proceso, los cargos elegibles a nivel federal y estatal, quiénes aspiran y cuáles son las funciones que van a desempeñar si resultan electos; a través de los tiempos en radio y televisión que le toca administrar al INE.

“No hay forma de un antecedente, que nos dé luz sobre este camino, pero bueno, nosotros estamos atentos a lo que nos toca y sobre todo a ser muy didácticos con la gente. En nuestras redes sociales van a poder encontrar toda la información correspondiente e iremos a medios de comunicación para poder dar la mayor información a la ciudadanía para que le tomen un voto informado”.

Ávila González comentó que por el momento no han estimado cuánto más del presupuesto autorizado para este año tendrán que solicitar como ampliación, pues ello está en función tanto del material electoral con el que efectivamente pueden contar, el número de boletas, las casillas a instalar, las adecuaciones a bodegas electorales e incluso las herramientas tecnológicas que se requieran.

“Tenemos que apostarle a la tecnología. No tenemos un sistema de cómputo que nos permita hacer un conteo de esta naturaleza porque (las boletas) no llevan emblemas de partidos políticos. Los votos no se van a concentrar en un emblema, en una coalición, una candidatura común, sino prácticamente van a ser votos por personas, entonces es algo que no tenemos a la fecha y tenemos que apostarle a la tecnología y nosotros veremos la pertinencia del poder contratar un sistema informático o ver si lo podemos desarrollar en este corto tiempo aquí en en la institución”.

Por lo pronto, adelantó que realizarán ajustes al presupuesto actualmente autorizado para empezar con la contratación de personal operativo en enero, así como los trabajos de acondicionamiento de bodegas; lo que principalmente impactará el capítulo 1000 sobre Servicios Personales.