Asegura Anabell Ávalos que este año dará prioridad a obras públicas en comunidades

Si bien todavía desconoce el recurso que ejercerá en este rubro durante 2020, la edil de Tlaxcala capital, Anabell Ávalos Zempoalteca aseguró que este año dará prioridad al programa de obras públicas en las comunidades y colonias que conforman este municipio.

Adelantó que dentro del programa de acciones diseñado para el presente año se contempla la rehabilitación de calles de las colonias Volcanes, Loma Bonita, La Joya y Adolfo López Mateos, pues, en algunos casos, esas vías de comunicación no han sido atendidas en más de tres décadas.

“Hay calles que tenían 30 años que no se arreglaban, quisiera arreglar todas las calles de la capital tlaxcalteca que lo requieren, pero no me alcanza el presupuesto para tanto, pero ese es mi prioridad para el ejercicio fiscal de 2020, consolidar la obra pública”, destacó Ávalos Zempoalteca.