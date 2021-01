Anabell Ávalos da positivo a Covid–19; su estado de salud es estable

La precandidata al gobierno de Tlaxcala del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anabell Ávalos Zempoalteca informó la mañana de este viernes, a través de sus redes sociales, que dio positivo a Covid–19, pero “me encuentro bien y mi oxigenación y temperatura están dentro del rango normal”.

“Quiero informar que me realicé la prueba COVID–19 y el resultado fue positivo; por fortuna me encuentro bien y sin síntomas, mi oxigenación y temperatura están dentro del rango normal; daré seguimiento a las recomendaciones de las instituciones médicas, no bajemos la guardia”, escribió en su cuenta de Twitter.

La alcaldesa de Tlaxcala con licencia definitiva también dio a conocer que se encuentra aislada y tomando los medicamentos que marca la Secretaría de Salud.

“Hoy, igual que muchas familias, estamos viviendo esta enfermedad, pero yo no tengo ninguna duda de que justos saldremos adelante. Sigan cuidándose por favor”, apunta en un video que subió a su cuenta de Twitter.