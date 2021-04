En Morena están nerviosos, saben que Anabell Ávalos avanza y suma: Rodríguez

Tras asegurar que la coalición Unidos por Tlaxcala no se ha quedado en una alianza de papel, pues no solo las dirigencias políticas sino las militancias de los cinco partidos se han sumado de manera activa y convencidos de que la propuesta de la coalición es la mejor alternativa para el estado.

“Veo que no nos equivocamos los que dijimos que esta elección no sería un día de campo para Morena, por el contrario, cada vez los veo más preocupados, están nerviosos porque ven que esta coalición está creciendo, sobre todo el ánimo que se percibe en la calle, en cada uno de los rincones, y es a favor de nuestra candidata; los tlaxcaltecas siempre lo hemos demostrados, porque a nadie le gusta estar con el perdedor y ya se percibe que nuestra abandera Anabell va a ganar la elección, pero eso no es motivo para echar las campanas al viento y mucho menos para dormirnos en nuestros laureles”, detalló.