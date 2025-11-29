Ana Lilia Rivera: con base en la Constitución, Senado designará titular de la FGR

Tras votar a favor de la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal General de la República, la Senadora Ana Lilia Rivera Rivera afirmó que el procedimiento para designar titular de la Fiscalía será estrictamente el establecido en la Constitución Política federal, pues el Senado de la República ya aprobó la convocatoria correspondiente y ahora procederá a esperar el registro de las y los profesionales que aspiran a ocupar el cargo.

“Hoy (jueves) el Senado de la República ha hecho uso de una de sus facultades constitucionales: aceptar y aprobar la renuncia del fiscal General de la República. Qué sigue ahora? Una convocatoria. Después de aprobada, en próximos días se registrarán, con base a los requisitos que la Constitución establece, las personas que quieran ocupar el cargo”, informó.

Fue este jueves por la noche que el Pleno del Senado, con 74 votos a favor, 22 en contra y 0 abstenciones, aceptó la renuncia de Alejandro Gertz como titular de la Fiscalía General de la República, al haber calificado como “causa grave” el motivo de la misma.

Aprobada la convocatoria respectiva para elegir titular, Ana Lilia Rivera refirió que serán revisados los requisitos por parte de la Junta de Coordinación Política para remitir a la titular del Poder Ejecutivo, una lista de 10 para que a su vez envíe una terna al Senado, la cual comparecerá ante el Pleno a fin de que posteriormente sea votada.

“Se aprobará en votación quien ocupará este espacio tan importante para nuestra vida institucional y para el fortalecimiento del estado derecho en México”, precisó.

Cabe recordar que el artículo 76, fracción XIII, de la Constitución Política federal, dispone que es facultad exclusiva del Senado de la República integrar la lista de personas candidatas a ocupar la titularidad de la Fiscalía General de la República y nombrar a dicha persona servidora pública.

El segundo párrafo del apartado “A” del artículo 102 de la Constitución dispone que para ser Fiscal General de la República se requiere: ser ciudadano mexicano por nacimiento; tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación; contar con título profesional de licenciado en Derecho con antigüedad mínima de 10 años; gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.

La convocatoria pública aprobada por el Senado para ocupar el cargo de titular de la Fiscalía General de la República, determina que la Junta de Coordinación Política del Senado recibirá las solicitudes de aspirantes, a través del mecanismo electrónico de registro que se encontrará disponible desde la página www.senado.gob.mx, a partir de las 13:00 horas de este viernes 28 de noviembre de 2025 y hasta las 13:00 horas del domingo 30 de noviembre de 2025.