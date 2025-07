Amplía Zoológico del Altiplano horario de atención por periodo vacacional

El Zoológico del Altiplano dio a conocer que para facilitar que un mayor número de familias y visitantes puedan disfrutar del contacto con la naturaleza y la experiencia recreativa y educativa que ofrece este espacio, durante el periodo vacacional se ampliará el horario de atención.

Del 22 de julio al 31 de agosto, el zoológico abrirá sus puertas de martes a domingo, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, con la finalidad de ofrecer a las familias e infantes opciones para disfrutar de las vacaciones de verano.

Para garantizar una experiencia segura, respetuosa y educativa, el recinto comparte las siguientes indicaciones que deben cumplirse durante el recorrido: no ingresar con alimentos, no alimentar ni molestar a los animales, evitar subir a bardas, barandales o estructuras de contención, depositar la basura en su lugar, mantener supervisados a niñas y niños en todo momento, además de que no está permitido el ingreso con mascotas.

Estas medidas contribuyen a preservar la integridad de los visitantes y de los más de 500 ejemplares de fauna silvestre nacional e internacional que alberga el parque.

El Zoológico del Altiplano, ubicado en la Carretera Puebla-Apizaco, kilómetro 32.5, es un espacio natural que invita a sus visitantes a aprender, disfrutar y cuidar la vida silvestre, fomentando la empatía con el entorno desde una perspectiva lúdica y responsable.