Amplía UATx oferta educativa con nueva Licenciatura en Gastronomía y Hotelería

En concordancia con los lineamientos de la política universitaria establecidos en el Plan Institucional de Mejoramiento Acelerado (PIMA), la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) oferta en la convocatoria de admisión del Ciclo II Primavera 2026 la nueva Licenciatura en Gastronomía y Hotelería, con la cual la institución amplía a 47 sus programas educativos.

Al respecto, Roberto Carlos Cruz Becerril, secretario Técnico, informó que el pasado 4 de noviembre se emitió la convocatoria para ingresar a la Autónoma de Tlaxcala, con una oferta educativa para este periodo de 28 licenciaturas, y los interesados deberán seguir las indicaciones establecidas en este proceso a partir de su registro en el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) para obtener la ficha del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval).

Subrayó que en respuesta a esta cobertura educativa y para brindar oportunidad a los estudiantes del nivel medio superior de cursar una carrera profesional, se estima un registro de aspirantes de alrededor de 4 mil jóvenes entre hombres y mujeres.

Precisó que en esta convocatoria se apertura la Licenciatura en Gastronomía y Hotelería que tendrá su sede en la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Tlaxcala, ubicada en las instalaciones del Comedor Universitario, la cual es pertinente y con visión de futuro porque responde a las necesidades turísticas y culturales que se desarrollan en la entidad, la región y el país. Se realizaron los estudios previos correspondientes y se contará con instalaciones adecuadas, un plan curricular y la planta docente para impartir este nuevo programa educativo, concluyó.