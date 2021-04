Amplía SDU campañas para prevenir contagios de Covid–19 entre sus agremiados

El Sindicato Diálogo y Unidad (SDU) no bajará la guardia en las acciones de prevención de Covid–19 al interior de las empresas y en los hogares de los trabajadores, de manera tal que además del cumplimiento de los protocolos sanitarios ha puesto en marcha campañas complementarias que contribuyan a preservar la salud de los compañeros y sus familias, pues de marzo de 2020 a la fecha han fallecido 27 agremiados por este virus.

Eduardo Vázquez Martínez, secretario general del SDU, señaló que el sindicato vigila de manera permanente que los trabajadores reciban con oportunidad cubrebocas, que no falte gel y que no se pase por alto el cumplimiento de la sana distancia dentro de las empresas, además que no se saluden de mano y que limpien la máquina con la que trabajan cada determinado tiempo “porque estamos conscientes que la pandemia aún tiene mucho tramo por recorrer y los trabajadores no nos vamos a confiar”.

El dirigente gremial expuso que lamentablemente en el SDU perdieron la vida, producto del tema de Covid–19, de finales de marzo de 2020 a la fecha, 27 trabajadores de diferentes plantas y “eso es una lección terrible para todos porque en un principio muchos no creían que era verdadera la pandemia, no creían que existe el virus, pero conforme fue pasando el tiempo, con la campaña que realizó el sindicato y con las medidas que tomó cada una de las empresas, acompañadas con la supervisión del Seguro Social y las medidas que la Secretaría del Trabajo estuvo publicando, hemos logrado que el número de casos haya disminuido en los meses de febrero y marzo de este año, lo cual ha ayudado a que más compañeros se reintegren a sus centros laborales”.

Entre las acciones emprendidas está la programación de más pruebas rápidas en algunas empresas para monitorear que los trabajadores estén sanos y no vaya haber algún contagiado que sea asintomático, pues si se detecta un caso se envía a su casa para que se atienda y cumpla con el periodo de confinamiento.

De igual manera, el sindicato ha fomentado campañas que consistieron en la colocación lonas en las empresas y en las colonias donde viven los trabajadores con leyendas que alertan sobre el Covid–19, fomentan el uso del cubrebocas y llaman a guardar la sana distancia, aunado a ello desde febrero de este año un equipo especial acude a sanitizar las casas de los trabajadores que lo solicitan.

Además, desde enero del presente año se distribuyeron en cada una de las plantas bocinas con audios que están repitiendo cada cambio de turno que se debe guardar la sana distancia, no asistir a reuniones masivas y si los trabajadores se reúnen con la familia que lo hagan en lugares ventilados, y se les exhorta a que no reciban visitas de otros lugares para evitar a toda costa los contagios.

“Como sindicato no vamos a bajar la guardia, vamos a seguir fomentado la prevención en la salud de nuestros compañeros y compañeras”, finalizó.