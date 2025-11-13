Jueves, noviembre 13, 2025
AMPI y Canadevi coinciden en importancia de crear ley que dé certeza jurídica al sector inmobiliario

José Carlos Avendaño

Los sectores inmobiliario y desarrollo de vivienda coincidieron en la importancia de contar con la Ley que Regula las Actividades de las Personas Asesoras Inmobiliarias en el Estado de Tlaxcala, ya que además de otorgar certeza jurídica, transparencia y profesionalismo a las actividades, permitirá combatir prácticas de coyotaje.

Este jueves se llevó a cabo el panel “Profesional Inmobiliario” en el Patio Vitral del Palacio Legislativo de Tlaxcala, con motivo del Día del Profesional Inmobiliario, donde los participantes reconocieron la necesidad de contar con una ley en el estado para dar certeza jurídica a las actividades en este ramo.

“Es el momento de que salgan todos esos pseudoasesores, esos coyotes que a diestra y siniestra andan mintiendo… la seguridad jurídica es lo más importante y la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) está en este momento con eso”, expusieron los participantes.

Otro aspecto que se expuso en el panel fue que con la ley se dignifica y se profesionaliza el gremio y habrá calidad en el servicio, y “eso fortalece al sector inmobiliario”, de modo que se hizo una llamado a formar parte de la AMPI para profesionalizar las actividades.

En el panel participaron el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) en la entidad, Erick Minor Sánchez; el presidente de la AMPI, sección Puebla, Julio Javier Préstamo Ábrego y el presidente de la AMPI en Tlaxcala, Israel Moreno Carpinteyro.

En sus conclusiones, el dirigente de la Canadevi en Tlaxcala manifestó que regularizar y estandarizar las normas oficiales mexicanas obligan a proteger al consumidor y al gremio. Aplaudió el trabajo de AMPI de proponer una iniciativa de ley ante el Congreso local, “poque no es fácil y ustedes como asociación lo están logrando, nuestro reconocimiento. Y, por último, respaldó la iniciativa de ley, de modo que exhortó a respetarla como cámaras y ciudadanos. “Ser inmobiliarios, sin duda, es una gran distinción, pero ser un profesional eso es otra satisfacción”.

Mientras que Israel Moreno invitó a los afiliados a la AMPI a preguntarte si están haciendo lo necesario para profesionalizarse y eso va acompañado de la capacitación. “No necesariamente tiene que llegar una ley para que haya ese cambio, porque al final de cuentas el trabajo que haga cada uno de nosotros se va a reflejar en mejores prácticas y en mejores resultados”.

Citar que la propuesta de dicha ley presentada ante el pleno del Congreso contempla la creación del Registro Estatal de Prestadores de Servicios Inmobiliarios, administrado por la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), donde deberán inscribirse todas las personas físicas y morales que ofrezcan servicios inmobiliarios; además de establecer requisitos de acreditación, obligaciones éticas y mecanismos de supervisión, con el fin de profesionalizar la actividad y prevenir delitos financieros como el lavado de dinero.

