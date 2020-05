AMLO y las relaciones internacionales: Un año sin política exterior (II)

La segunda parte de nuestro balance se refiere a la relación con Centroamérica. El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019–2024, presentado en abril de 2019, establece que México reconoce sus estrechos vínculos históricos y culturales con América Central, por lo que el objetivo en las relaciones bilaterales se centra en estrechar los intercambios económicos, culturales, científicos y tecnológicos con el fin de contribuir a la integración regional.

Otro de los elementos del PND 2019–2024 sobre este tema sorprendió por la claridad de su redacción. México había perdido su autoridad moral porque los gobiernos neoliberales, en su afán de plena integración con Estados Unidos, habían apostado el futuro de los migrantes mexicanos a la concreción de una reforma migratoria en aquel país mientras los expulsados por el hambre, la pobreza y la violencia en Centroamérica padecían un infierno en su cruce ilegal por tierras aztecas. Andrés Manuel López Obrador afirmó en el PND 2019-2024:

[…] México ha retomado su tradición de país hospitalario, tierra de asilo e integrador de migraciones.

El Ejecutivo federal aplicará las medidas necesarias para garantizar que los extranjeros puedan transitar con seguridad por el territorio nacional o afincarse en él.

Para el gobierno mexicano el panorama era muy claro, el impulso a grandes proyectos de desarrollo y la implementación de programas sociales solucionarían de raíz las causas de la migración en la región. Por lo que si alguna persona deseaba trasladarse de país sería por motivos personales y no por razones estructurales. Y, en ese caso, México los recibiría con los brazos abiertos, garantizándoles su plena incorporación a la vida nacional o condiciones seguras en su tránsito hacia Estados Unidos. Pero aquí se presentaron los problemas.

Antes de comprometerse a recibir a los migrantes y permitir su tránsito seguro por tierras mexicanas, AMLO debió de crear las condiciones para que ya no fueran expulsados de sus países de origen. En otras palabras, esa declaración debió de ser hecha cuando sus megaproyectos estuvieran ya en marcha y necesitando mano de obra centroamericana. Y cuando en Guatemala, El Salvador y Honduras ya se hubieran replicado los proyectos y la gente viera reducida la violencia, el hambre y la pobreza. Solo entonces, si alguna persona deseaba migrar podría incorporarse a la vida en México o seguir su camino seguro hacia Estados Unidos.

Pero la precipitación dio al traste con el planteamiento. Las caravanas de migrantes se organizaron de inmediato. Las autoridades federales, estatales, municipales y la siempre solidaria sociedad civil mexicana recibieron a los migrantes. Por primera vez, guatemaltecos, salvadoreños, hondureños y de otras varias nacionalidades no tuvieron que pagar a los coyotes mexicanos por llegar a la frontera. Su caminar por las principales carreteras los salvaron del crimen organizado y la sociedad civil les proporcionó un lugar para dormir y comida a lo largo de todo su trayecto. Y en el Triangulo Norte miles más se preparaban para aprovechar la oportunidad que se abría.

El 20 de mayo de 2019, Marcelo Ebrard presentó el Plan de Desarrollo para el sureste mexicano y el Triangulo Norte de Centroamérica. Elaborado por la CEPAL, el plan es el reciclaje de viejas propuestas económicas que han venido siendo postergadas desde inicios del siglo, acompañadas de buenas intenciones que no tenían formulación para su aplicación concreta. Al respecto, se puede consultar nuestra columna de esa semana de mayo.

Las caravanas de migrantes y la actitud de México hacia ellas condensaban la peor pesadilla de Donald Trump y la derecha estadunidense: hordas de “barbaros” que iban a destruir al imperio. La imagen de Roma y su declive pasó por más de una cabeza en la región. La reacción no se hizo esperar. Las amenazas que venía profiriendo el inquilino de la Casa Blanca desde abril de 2019 se hicieron patentes la última semana de mayo de ese año. Otro de los aniversarios motivo de estas columnas. Si México mantenía su actitud de dejar pasar libremente a los migrantes, Estados Unidos impondría aranceles generales a sus exportaciones y la medida entraría en vigor el 1 de junio de 2019.

Con el peligro de que no se ratificara el T–MEC y las amenazas de sanciones económicas inmediatas, Marcelo Ebrard optó por la plena pleitesía y la entrega de la soberanía nacional. No existía más el escenario de colaboración amistosa ni la vana pretensión de que en las relaciones con el vecino del norte no se aceptarían las amenazas ni la coerción. El Imperio había reaccionado y el que nunca ha pasado de ser un burócrata gris y mediocre con ampulosas pretensiones y snobs comportamientos mostró su poca claridad en el manejo de las relaciones internacionales. De ahí en adelante todo vino en declive. Pero eso lo tocaremos en la tercera entrega de estas reflexiones.

