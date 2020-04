Plan de AMLO por pandemia no privilegia la producción del campo: organizaciones

Para líderes de organizaciones campesinas el Plan de Recuperación Económica por el Covid-19, presentado por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, no fue “nada halagador para el campo” porque no privilegia la producción; tampoco es serio ni claro, sino insuficiente.

La tarde de este domingo 5 de abril, el mandatario nacional informó que en materia agropecuaria se ampliará el programa Sembrando Vida para 200 mil campesinos más; apoyos directos a 190 mil pescadores, y el otorgamiento de fertilizante.

Sin embargo, Heriberto López Briones, dirigente estatal de la Confederación Nacional Campesina (CNC), señaló que el gobierno de la República, “en una estrategia equivocada, no está privilegiando la producción; el año pasado se nos cayó la de maíz, la de frutas y la de verduras porque faltaron apoyos al campo”.

En 2019 en Tlaxcala –repasó– se sembró nada más 70 por ciento de una superficie de casi 330 mil hectáreas que anualmente se trabajaban, “y este año nos pinta negro el panorama porque no tenemos certeza”.

El gobierno federal “se ha desentendido totalmente”, no hay programa de fertilizante ni a la producción, tampoco para la comercialización, aunque Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) acopió un poco, pero solo fue en el momento. “Su política agropecuaria ha sido un terrible fracaso”.

“El problema –subrayó– es que los intermediarios nos han pegado siempre con el (precio del) maíz, creo que el mensaje del presidente de la República, para nosotros en el campo, no fue nada halagador”.

Se necesita reactivar la economía agropecuaria “porque si se vuelve a caer la producción y con esta contingencia sanitaria, vamos a tener problemas muy graves en julio, agosto y septiembre de este año”.

Dijo que desconoce si el programa Sembrando Vida se aplica en Tlaxcala y que agremiados a la CNC en estados del sureste, donde sí se implementa, han señalado que no ha sido evaluado y que los senadores de la República han pedido que se revise.

“Porque no se sabe a quién le están dando el dinero y si lo están dando, aquí en el estado no es así, o será –cuestionó– que no nos están dando la información”.

Los apoyos para ganado tampoco son asignados al estado, esta administración federal no ha dado nada, “porque solo unos cuantitos son los que trabajan en la delegación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader)”.

Reprochó que el año pasado en Tlaxcala “no hubo nada, ni semillas ni fertilizantes”, aunque, los que se distribuyeron en Guerrero “fueron un verdadero fracaso y generó enojo en los productores. La presencia del gobierno federal en el campo no se ve”.

En lo que va del año no se ha celebrado ninguna sesión del Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable (Cedrus) “porque no hay dinero; es muy grave porque cuando se voltee a ver no va a haber productores ni ganaderos”, advirtió.

“Así como está la crisis mucha gente se está deshaciendo de su ganado, está empezando a vender, porque no hay posibilidades de mantenerlo ahorita, ni hay mercado, y se complica más con la pandemia”.

Comentó que las personas ponen a la venta sus hatos “porque la situación se puso muy difícil”, sobre todo en la zona oriente y en aquellas donde no hubo cosecha ni pastura. “No hay forma de poner en marcha alguna actividad de recría o engorda”.

Los productores preparan sus tierras pero el problema es que no hay ningún apoyo; sacaron reglas de operación pero –indicó– no hay dinero ni acuerdos. “Regalar recursos no es una buena opción, se necesita organizar a los productores, dar asistencia técnica, porque no hay nada de esto, creo que no les importa”.

El cenecista apuntó que el sector agropecuario de la entidad solamente tiene certeza en el programa de semillas y fertilizantes del gobierno del estado, “los cuales están detenidos un poco debido a la pandemia”.

Irónico, Alejandro Martínez Hernández, dirigente estatal de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc), estalló en risas y preguntó: “¿Presentó (el presidente) algún plan de reactivación?; fue un informe de lo que han hecho. No veo propuestas, no veo un plan serio ni claro”.

“Aunque digan que habrá fertilizante gratuito, aún no queda claro cómo. Mientras Segalmex siga en la idea de solo comprar maíz híbrido, cómo se va a apoyar al productor en la adquisición de semilla con valor de entre mil 800 y dos mil pesos por bolsa, además en Tlaxcala todavía se conservan los maíces criollos”.

Las políticas agropecuarias “no ayudan y no responden cómo se va a apoyar en esta situación a los productores ni en cómo se va a dar el abasto de comida a las familias que menos tienen”.

Acentuó que el gobierno federal debe responder “de dónde vamos a comer en los próximos seis meses, porque del trabajo del campesino es de dónde toda la población se va a alimentar ¿Por qué el desprecio a los productores agrícolas?”.

Por otra parte, resaltó que el precio de la gasolina ha disminuido, pero no así el del diésel ni el de los insumos; además –recalcó– la canasta básica “está subiendo de precio sin control, sin una regulación”.

La reducción en el costo del combustible no ha impactado en el de los productos de primera necesidad, como arroz, frijol, sopa y huevo “que es lo que la gente va a comer más en estos días de la cuarentena realizada para evitar el contagio del Covid-19”.

El problema es que no hay a dónde acudir a denunciar este tipo de abusos, pues ya no hay una delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) “y ahora hay que ir a Hidalgo, ya que tanto en tienditas como en centros comerciales es el mismo precio”.

Criticó que el mandatario del país no haya precisado cómo va a resolver la situación de las personas “que van al día” y que a pesar de esta contingencia sanitaria, no pueden quedarse en casa y deben salir a trabajar.

Agregó que el gobierno federal necesita comprar insumos médicos y equipo hospitalario para enfrentar la pandemia, además de realizar un llamado a empresas farmacéuticas grandes para que reduzcan costos de medicamentos.

Por su parte, José Isabel Juárez Torres, coordinador estatal del Congreso Agrario Permanente (CAP), dijo que el informe de López Obrador le pareció “importante”, en el sentido “de que siga el apoyo a través de los programas Sembrando Vida y la ratificación del de fertilizante para el estado de Tlaxcala”.

En su opinión eso “muy bueno”, pero consideró que se necesita ampliar la cobertura, ya que el número de productores es mayor al que se pretende hacer llegar el beneficio anunciado por el mandatario.

“El Plan de Recuperación Económica significa una ayuda progresiva para el campo, porque prácticamente se basó en los programas sociales que ya fueron elevados a rango constitucional, pero se necesita un poco más”, remarcó.

Hay población que ha tratado de cumplir el llamado de la presidencia de la República “a no salir, de estar en casa para cuidarse del Covid-19, pero todo esto tiene un límite que es el de la supervivencia, y en cuanto ya no haya dinero la gente va a tener que volver a la calle para buscar el sustento que le permita sobrevivir”.

Reiteró su llamado a que es necesario el apoyo a las familias más vulnerables de la entidad, tanto para garantizar su salud como su alimentación en esta contingencia.

“El equipo del presidente también tendrá que pensar en eso; en una ayuda complementaria para la alimentación a fin de pasar esta contingencia, pues se dice que las crisis provocadas por el confinamiento no duran tres meses sino hasta tres años”.

Además –refirió–, los hijos, hermanos, esposos y otros familiares “que están en Estados Unidos también la están pasando muy mal, no van a poder ayudar plenamente como en otras veces porque están perdiendo su empleo y pasando por etapas críticas”.

Expuso que será difícil contar con un apoyo extraordinario a través de las remesas que los paisanos que migraron a aquel país enviaban cada mes, por lo que la situación “será más crítica, no solo para las familias tlaxcaltecas sino para las de todo el país”.