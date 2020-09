AMLO amigo

El Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República es la síntesis de la diarrea verbal emitida en las mañaneras, claro, sin la jocosidad de la hablilla y las improvisadas lecciones de historia patria.

El Segundo Informe de Gobierno fue una excelsa muestra pública de un orgasmo al narcisismo, un espasmo al ego de un presidente embriagado de sí mismo, de su realidad.

El Segundo Informe es algo parecido a la caverna de Platón, una gran metáfora a través de la cual se encubre y pretende representar falazmente la realidad, esa que no existe en la experiencia del supremo y sus datos.

En el informe se precisó que “casi todos los delitos disminuyeron”, que hay menos secuestros, menos feminicidios, robos a transeúntes, a negocios, a casa–habitación, a transportistas, etc. Únicamente han aumentado el homicidio doloso y la extorsión, los responsables de esa perpetración es la delincuencia organizada.

Incluso, temerariamente se arguyó que no hay ya tortura en el país, que no hay ya desapariciones de personas, ni masacres, hoy se respetan los derechos humanos [sic] y se castiga a los culpables. La ventana de esa caverna de Platón por la que el presidente se asoma, es muy estrecha, no caben los múltiples datos que muestran lo contrario, la cifra de más de 122 mil 223 muertos, escándalos a las graves violaciones a los derechos humanos por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por militares. Sólo durante los últimos meses de su gestión, en el año 2019, fueron asesinadas cuatro personas cada hora. La debilidad institucional se ha impuesto de forma autoritaria a través de la militarización del país.

La militarización en la era de la Cuarta Transformación no tiene comparación, pues 151 mil 731 soldados y marinos están fuera de sus cuarteles, sin contar a los elementos de la Guardia Nacional.

Contrariamente, para el presidente, los marinos, militares y, sobre todo, la Guardia Nacional son un cuerpo de paz, de proximidad con la población, está en todo el país y cuenta esta última policía militar con 97 mil elementos, bien equipados y formados. Incluso, el presidente presume el establecimiento de 79 cuarteles distribuidos en el territorio nacional y 34 más que están en construcción. El objetivo es llegar a 248 cuarteles, los cuales entrarán en operaciones a finales de 2021. ¡Vaya prioridades del presidente amigo!

Por tanto, a los ojos del presidente, la baja de los delitos anteriormente referidos es gracias a la actuación de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, al apoyo profesional brindado por estas instituciones. El único agradecimiento que el presidente hizo fue a los generales de la Marina y Sedena. Demostrado quedó, los pilares de la Cuarta Transformación están en el orden castrense, en la sobremilitarización del país.

Bajo este argumento, el soberano se legitima diciendo que ahora hay justicia para el pobre, hoy no manda la delincuencia organizada como antes. Seguidamente sostuvo, con una sonrisa casi forzada, “como ha cambiado todo. Este es el cambio, la transformación”. Por ello todo el país lo aprueba, todo el país está feliz con su gestión, con su transformación, con su movimiento de cambio moral de las conciencias.

Por eso la gente está feliz por su lucha contra la peste de la corrupción, por sus principios purificadores de la vida pública de México. Por el establecimiento de política social ampliada, el presidente se siente orgulloso de su distribución económica, priorizando a los pobres, adultos mayores y jóvenes, sostiene que eso no es un gasto, es una inversión, no es una dádiva, es justicia. Él hace justicia, él es la justicia. Aunque cree firmemente que el pueblo también debe juzgar, votar por el castigo a los ex presidentes. La compartimentación del poder lo absuelve de ejercer justicia como venganza, revanchismo contra sus adversarios, los cuales hicieron mucho daño al país y a él. El presidente fue víctima al igual que su pueblo, a él le robaron la presidencia, le hicieron fraude. Él, al igual que el pueblo, es una víctima más de esa mafia del poder.

Todo va viento en popa, la construcción del Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Felipe Ángeles. Ya pasó lo peor, sostiene, “ante la crisis el mejor gobierno”, el gobierno soy yo, yo soy el mejor, dicta el mensaje. “Como ha cambiado todo, este es el cambio, la transformación.

A través del informe, el soberano se presenta como un tótem inquebrantable, incansable y dispuesto a morir por su pueblo, él es amigo del pueblo. El presidente es amigo del medio ambiente, es amigo del orbe indígena, es amigo del pobre, amigo del arte, íntimo amigo de las instituciones en las que reposa la estabilidad de su régimen, las fuerzas armadas y, sobre todo, él es amigo de la historia, él hace la historia y conmina a su pueblo a hacer patria.

En resumen, el Segundo Informe de Gobierno del presidente de la República es una síntesis de la diarrea verbal emitida en las mañaneras, pero sin la jocosidad de la hablilla y las improvisadas lecciones de historia patria, es la caverna de Platón, esa gran metáfora a través de la cual se encubre y pretende representar falazmente la realidad, esa que no existe en la experiencia del supremo y sus datos.

¡Más de lo mismo!

