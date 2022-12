Ambiente muy frío, pronostica el SMN; sin afectaciones por temperaturas mínimas: Conagua

La Dirección Local de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este día en el estado de Tlaxcala cielo nublado y “ambiente muy frío”; y resaltó que de acuerdo al reporte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), no hay afectaciones por las temperaturas mínimas registradas este domingo 24.

Asimismo, apuntó que para este lunes se prevén bancos de niebla en zonas altas, con heladas al amanecer y temperaturas mínimas de menos cinco a cero grados Celsius; y por la tarde, ambiente fresco a templado, con probabiliadad de lluvias aisladas 0.1 a 5.0 milímetros; posible caída de aguanieve o nieve durante la noche en zonas altas de la entidad y viento de dirección variable de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 35 kilómetros por hora en la región.

En el reporte correspondiente a las últimas 24 horas, comprendidas de las 08:00 horas de este domingo 25 a las 8:00 de este lunes 26 de diciembre, la Conagua destaca que la Estación Climatológica de El Carmen Tequextitla, al oriente de la entidad, registró 40 milímetros de precipitación.

En tanto, la de Calpulalpan 24.9 milímetros; la de Cuapiaxtla, 15.6 milímetros; la de Zitlaltepec, 13 milímetros; la de Apizaco siete milímetros; la de Atlangatepec, seis milímetros, y la de Zacatelco, cuatro milímetros; mientras que el Observatorio Meteorológico de Tlaxcala (ubicado en la capital del estado), 2.5 milímetros.

Las temperaturas mínimas fueron de cero grados Celsius en la zona de Atlangatepec; de tres grasa en la de Calpulalpan; de cuatro grados en la de Cuapiaxtla; de seis grados en las de Tlaxcala y Zacatelco, al igual que en las de El Carmen Tequextitla, Zitlaltepec y Apizaco.

En tanto, las máximas de 24 grados en Cuapiaxtla y Apizaco; de 20 grados en Zacatelco; de 19 grados en El Carmen Tequexquitla; de 18.6 grados en la de Tlaxcala; de 17 en la de Zitlaltepec; de 16 grados en la de Calpulalpan y de 15 grados en la se Atlangatepec.

Solamente en el caso de la Estación Climatológica de Huamantla no hay registros actualizados de precipitación ni de temperaturas porque el graficador de dicho establecimiento no continuó con la toma de información y la institución no ha encontrado algún lugar ideal de remplazamiento.

Por su parte, el SMN exhortó a la población a mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas mediante las páginas de internet www.gob.mx/conagua y https://smn.conagua.gob.mx; en las cuentas de Twitter: @conagua_mx y @conagua_clima, y de Facebook: www.facebook.com/conaguamx, así como en la aplicación para dispositivos móviles ConaguaClima.

Recomendó vestir ropa abrigadora y brindar atención especial a la niñez, personas de la tercera edad y enfermos, así como evitar exponerse al ambiente frío y los cambios bruscos de temperatura.

Anotó que las condiciones meteorológicas son ocasionadas por el frente frío número

19, el cual se mantendrá estacionario sobre el occidente del Mar Caribe y su masa de aire ártica en interacción con un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México y el sureste del país.