Ambientalistas marchan en contra del proyecto Ciudad de la Juventud en la capital

Activistas y ambientalistas marcharon por la ciudad capital y se manifestaron este miércoles frente al Congreso local y Palacio de Gobierno, a fin de ratificar su rechazo al proyecto que pretende transformar el Parque de la Juventud en Ciudad de la Juventud.

Frente a Palacio de Gobierno, el diálogo con autoridades del gobierno del estado se rompió, después de un intercambio de declaraciones por el proyecto denominado Ciudad de la Juventud. El grupo de alrededor de 100 ciudadanos marchó desde el Parque de la Juventud hasta el centro de la ciudad, donde exigieron frenar la obra, al considerar que podría causar un ecocidio en esa zona verde.

Los activistas del movimiento Salvemos el Parque de la Juventud insistieron en que la obra amenaza con destruir áreas naturales del parque y que no existe un consenso ciudadano para su realización. Durante la manifestación arribaron el secretario de Medio Ambiente, Pedro Aquino; el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia y personal de la Secretaría de Gobierno para establecer diálogo público.

Durante su intervención, Pedro Aquino tomó la palabra para aclarar algunos puntos del proyecto. “Queremos comunicarles que ya hemos escuchado lo que han comentado, comunicarles de qué se trata el proyecto, qué estuvimos hablando en mesas anteriores, reiterar que seguimos abriendo las puertas para dialogar”.

“El proyecto no considera la tala de ningún árbol. Eso es lo primero que quiero dejar claro, que lo escuchen: eso es mentira. Este proyecto fue resultado de una consulta a más de 900 personas, usuarias y usuarios del parque”, explicó.

Sin embargo, sus palabras fueron interrumpidas después de que otro funcionario cuestionara la representatividad de los manifestantes con la frase: “¿Y 100 sí?”, en alusión al número de personas que protestaban. El comentario generó molestia y marcó el momento en que los activistas decidieron romper el diálogo.

El diálogo se tornó imposible y los representantes ciudadanos anunciaron que se retirarían del lugar. “Por seguridad nos vamos a retirar y para que aquí reflexionen la forma en la que tratan al pueblo”, expresó uno de los portavoces.

Tras el incidente, los ciudadanos lamentaron que no se haya concretado un espacio de entendimiento y afirmaron que el gobierno del estado “no tiene voluntad real para escuchar las demandas de la sociedad”. “Dicen que estamos cerrados al diálogo, pero ellos son quienes no quieren recibir nuestras propuestas”, expresaron durante la manifestación.

El movimiento Salvemos el Parque de la Juventud también denunció que, hasta el momento, el gobierno se ha negado a recibir su pliego petitorio, en el que se exponen 13 puntos para garantizar la preservación del espacio. “Estos son los acuerdos que el gobierno no quiso escuchar y no querrá firmar”, leyeron los representantes del grupo durante el mitin.

Entre los puntos planteados destacan el inicio de un proyecto de rehabilitación limitado a las áreas ya existentes, la presentación pública del plan de obra, el respeto al arbolado y la creación de un comité de vigilancia ambiental con participación ciudadana.

Los activistas insistieron en que el gobierno busca imponer el proyecto sin garantizar la transparencia necesaria. “Queremos un rediseño sustentable, sin privatización y con respeto a la biodiversidad”, enfatizaron.