Se inconforman trabajadores de Amatech por el pago de utilidades; exigen cambio de sindicato

Un grupo de trabajadores de la empresa Amatech, ubicada en la ciudad capital, se manifiesta afuera de las instalaciones y bloquea la lateral de la carretera federal Tlaxcala–Puebla, a la altura de esta planta, debido a que están inconformes por el pago de apenas 300 pesos de utilidades y por la serie de abusos de tipo laboral de la que son objeto, por lo que exigieron la salida del sindicato que los representa.

Desde las 8 horas de este jueves, más de una centena de trabajadores de esta empresa se plantó afuera de las instalaciones para exigir el cambio de sindicato, con el argumento de que no defiende sus derechos y está confabulado con los directivos.

Los trabajadores inconformes expusieron su desacuerdo con el pago de 300 pesos de utilidades, denunciaron que se les condiciona tomar vacaciones y pidieron una auditoría a la empresa.

Mencionaron que la titularidad del contrato colectivo de trabajo la ostenta la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC) y el delegado gremial es Andrés Pascual Ramírez Reyes.

Respecto de las condiciones laborales en las que se encuentran, expusieron que las horas extras que trabajan no se las pagan conforme a la ley, no les permiten tomar vacaciones cuando las solicitan, en el office home que realizan no les dan apoyo para pagar la luz e internet y al personal que cubre el tercer turno no se le da el servicio de transporte, entre otros puntos.

“Pedimos que todos los empleados se unan para que todas estas irregularidades se puedan solucionar, no nos permiten que salgamos a comer o tomemos un break porque debemos atender muchas llamadas, los directivos no entienden que somos humanos, no máquinas”, relataron algunas trabajadoras.

Sobre el monto de las utilidades, dijeron que “no pedimos más que lo justo, que sean legales, que ya no se dé corrupción dentro de la empresa, tanto en el área sindical como empresarial, están coludidos, queremos que nos vean como personas íntegras, no nada más como números”.

Trabajadores de la empresa Amatech denunciaron que ha habido contagios de Covid-19 entre los trabajadores y a la empresa ni siquiera le importa su salud, “no te ayudan con los medicamentos”.

“Te regalan de utilidades lo que se les hincha, cuando nos presionan de ventas, ventas y más ventas, y si no buscan un pretexto para que te despidan y no te den lo que marca la ley. El sindicato los protege”, apuntaron.