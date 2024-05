Amagan con impedir elecciones en Tetela por conflicto de límites territoriales con Chiautempan

Pobladores de La Magdalena Tlaltelulco se manifestaron este jueves en la sede del Poder Legislativo para advertir que no permitirán la instalación, el próximo 2 de junio, de casillas en la comunidad de Santa Cruz Tetela si antes, esa demarcación, no es reintegrada a dicha Comuna y no a Santa Ana Chiautempan, a la que ahora pertenece.

Un grupo de habitantes de esa demarcación amagaron con quemar la paquetería electoral de la casilla 150, tal y como ocurrió hace tres años cuando impidieron celebrar las votaciones, con el argumento de que el Congreso del estado no ha definido los límites territoriales entre Tlaltelulco y Chiautempan, afectando a la población de Santa Cruz Tetela.

Ataviados con pancartas, cartulinas, y un auto con audio, los inconformes exigieron a los integrantes de la LXIV Legislatura local la emisión de un exhorto dirigido a la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE) para que el próximo 2 de junio no instale casillas en Tetela, ya que el conflicto por límites territoriales no se ha solucionado.

“Si bajan habitantes de Tlaltelulco, de sus comunidades y su barrios que apoyan a Tetetla, se va a hacer un conflicto que queremos evitar. Por eso, pedimos al Congreso que gire exhorto al INE para que reconsidere ubicar las casillas de la sección electoral 150 para Chiautempan. Si no van a ser para Tlaltelulco, que tampoco sean para Chiautempan para evitar un conflicto social. Estamos a tiempo para evitarlo”, fue la advertencia lanzada por Octavio Flores Pluma, delegado de Tecpa Morales.

El representante de esa comunidad perteneciente a Tlaltelulco recordó que en la jornada electoral de 2021 fueron quemadas boletas electorales y material electoral, ante el hecho de que el INE instaló casillas para que los ciudadanos de Santa Cruz Tetela eligieran autoridades correspondientes a Chiautempan, lo cual podría suceder nuevamente, por lo que rechazaron esa posibilidad.

“Hoy prevemos que va a pasar lo mismo porque la Junta Local del INE ha dicho que esas casillas las va a colocar para Chiautempan y van a blindarlas con fuerzas armadas, pero se ha dicho que el pueblo manda y nosotros no queremos nada de eso en nuestra comunidad”, insistió el delegado de Tecpa Morales.

En ese sentido, los pobladores de Tlaltelulco se pronunciaron porque pasada la elección del próximo 2 de junio, el Poder Legislativo retome el expediente parlamentario 182 del año 2017, para definir “de una vez por todas”, a qué municipio pertenece la comunidad de Santa Cruz Tetetla.

Según el acuerdo INE/CG132/2020, la mayor parte del territorio electoral de Santa Cruz Tetela ahora forma parte de Chiautempan, y no de Tlaltelulco, de la misma forma que su jurisdicción territorial establecida en el Decreto 152 del Congreso local emitido en el mes de julio del año 2003, fecha en la que prevalece este conflicto que derivó en la quema, destrucción y no emisión del voto en la casilla 150 de esa comunidad en los comicios de hace tres años.

