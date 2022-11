Alza de precios no es culpa de los patrones; es responsabilidad del gobierno: CROM

Los trabajadores deben saber que el problema de la inflación que ha provocado el alza en el precio de los productos no es culpa de los patrones, sino que es responsabilidad del gobierno federal y por ello debe responder con medidas para no mermar aún más el poder adquisitivo de la población, aseveró el dirigente de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM) en Tlaxcala, Enrique García Peregrina.

“Hoy en día entras a la fábrica y los agremiados dicen que su salario no alcanza y que la vida está muy cara, por eso exigen que el patrón aumente su salario. Pero yo digo, momento, el patrón no tiene la culpa de esta situación, es el gobierno federal; el patrón está igual o peor que nosotros y yo no ofrezco ni digo nada porque hay cosas que no están en mis manos, así es que la gente sepa que esto es responsabilidad del gobierno federal o local, no es cosa de los sindicatos, pero hay que explicárselo a los trabajadores, si uno no les explica, es un problema muy grave. Cada quien lo suyo, que responda el gobierno sobre la inflación, no los sindicatos”, asentó en entrevista.