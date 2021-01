20 por ciento de alumnos no ha podido comunicarse con sus docentes durante el ciclo escolar en curso: CNTE

Durante los primeros tres meses del ciclo escolar 2020-2021, entre el 15 y 20 por ciento de la matrícula de primaria no pudo entregar tareas o comunicarse con sus docentes por carecer de equipos de cómputo o celulares de tecnología avanzada, por lo que el Consejo Central de Lucha (CCL) exhortó a las autoridades del gobierno federal y estatal a buscar la forma de apoyar a ese porcentaje de estudiantes para que no se rezaguen en su aprendizaje.

A un día de reiniciar las clases del periodo lectivo 2020-2021, la vocera del CCL de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Isabel Vázquez Espejel deslindó al personal docente del poco aprendizaje que logran adquirir estudiantes a través de la enseñanza a distancia, pues observó que ello se debe a que no todos cuentan con las herramientas adecuadas para cumplir con sus clases y actividades académicas en esa modalidad.

La líder del magisterio disidente en la entidad se refirió a la encuesta que realizó en diciembre pasado la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal entre docentes, alumnos y padres de familia para evaluar el “Programa Aprende en Casa II” implementado por la contingencia sanitaria de Covid-19.

A falta de conocer los resultados de ese ejercicio, Vázquez Espejel observó que uno de los principales obstáculos para cumplir los objetivos de ese programa en el ciclo escolar en curso es que no se ha logrado mantener la comunicación entre alumnos y docentes, pues no todas las familias cuentan con la tecnología adecuada.

“No hubo comunicación, pero no porque el problema fuera el docente o el alumno en sí, sino que no hay las formas, como todo lo están enfocando a la tecnología, todo está basado en que la comunicación sea por esos medios, los estudiantes no tienen las herramientas para establecer contacto con sus docentes”.