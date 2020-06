Sí habrá alumnos reprobados en educación básica en el ciclo escolar 2019-2020, aclara SEPE

El titular de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE), Florentino Domínguez Ordóñez aclaró que sí podría haber reprobados en el presente ciclo escolar, pues la instrucción de otorgar al alumnado de enseñanza básica una calificación aprobatoria es solamente para el periodo que comprendió el programa “Aprende en casa”, es decir del 17 de marzo al 5 de junio pasado cuando concluyó dicha estrategia implementada por la contingencia sanitaria contra del Covid-19.

Sin embargo, los alumnos y alumnas que desde el inicio del ciclo escolar 2019-2020 traían una calificación reprobatoria podrían mantenerla si es que la evaluación que le otorgue su profesor por el programa “Aprende en casa”, al promediar con la primera, no es suficiente para alcanzar una valoración positiva para el siguiente curso lectivo, sin que ello signifique que no pasarán de grado.

De hecho, la cantidad de estudiantes que tendrán una calificación reprobatoria este periodo dependerá del criterio de sus docentes, quienes, asentó Domínguez Ordóñez, tienen la potestad única y exclusiva de evaluar y calificar el aprendizaje adquirido durante el año escolar que concluirá oficialmente el próximo 19 junio.

El funcionario hizo estas aclaraciones e informó que el tema fue abordado con el personal docente en las mil 742 sesiones de Consejo Técnico Escolar (CTE) que se realizaron el lunes pasado –las que abarcaron la totalidad de las 2 mil 154 escuelas de educación básica, públicas y particulares–. En dichos encuentros que se llevaron a cabo de manera virtual, también se les dio a conocer la mecánica que deberán seguir para el cierre del ciclo escolar 2019-2020 y para el inicio del siguiente.

En esas sesiones de los CTE, indicó en entrevista telefónica, se precisó que la calificación es potestad exclusiva del docente de grupo en el caso de primaria o titular de asignatura en el nivel de secundaria.

Ante la ausencia del docente, la calificación la otorgará el director del plantel o el supervisor de zona, en caso de ausencia del directivo, observó.

La calificación aprobatoria, abundó, se recomienda establecerla no por todo el ciclo escolar, sino solamente por el periodo de la contingencia, pues el 20 por ciento de la matrícula total de educación básica –246 mil 344 alumnos– no siguió su aprendizaje en casa por diversas circunstancias.

“Son miles, el 20 por ciento son miles ¡imagínate¡ que a todos ellos los reprobáramos, por eso decimos que no habrá reprobados pero solamente durante el programa Aprende en casa, porque que no es culpa de los chavitos que no hayan seguido su aprendizaje en su hogar, sino es resultado de la desigualdad que hay en la sociedad”.